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Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Четвертый месяц подряд Сергей Писарев – № 1

24 мая 2024, 16:20, ИА Амител

Сергей Писарев с тигренком / Фото: amic.ru
Сергей Писарев с тигренком / Фото: amic.ru

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за апрель 2024 года:

  • Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1 место, 25 упоминаний;
  • Александр Деринг ("Классика") – 2 место, 18 упоминаний;
  • Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 3 место, 17 упоминаний;
  • Максим Банных ("Сибма") – 4 место, 16 упоминаний;
  • Дмитрий Беляев (ТД "Комплекс Агро") – 5 место, 13 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских предпринимателей за апрель 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Писарев в апреле вошел в список самых влиятельных и переизбираемых депутатов Законодательного собрания; в международный День птиц открыл в зоопарке "Лесная сказка" малую архитектурную группу, включающую в себя трех воробьев; сообщил, что удостоен международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" за памятник собаке Варе, погибшей на СВО; рассказал о новых детенышах, родившихся в зоопарке", – отмечает издание.

Сергей Писарев и львенок / Фото: vk.com/id179756346

Директор зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2023 год

В прошлом году Сергей Писарев шесть раз занимал первое место в рейтинге
НОВОСТИАлтай
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Комментарии 3

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Гость

17:49:24 24-05-2024

Это как-то влияет на благосостояние жителей Алтайского края?

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гость

12:19:07 25-05-2024

Стоимость билета в зоопарк 400 руб./чел.
Сходили семьей, потратили 1.6 тр. И в медиа никто не освещает эту сторону писарева

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Гость

16:57:47 25-05-2024

гость (12:19:07 25-05-2024) Стоимость билета в зоопарк 400 руб./чел.Сходили семьей, ... А вы считаете, что это должно быть бесплатно? Это частный зоопарк, и животных нужно кормить, лечить, а людям зп платить. Да некоторые в неделю на пиво болше татят...

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