Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
Четвертый месяц подряд Сергей Писарев – № 1
24 мая 2024, 16:20, ИА Амител
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за апрель 2024 года:
- Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1 место, 25 упоминаний;
- Александр Деринг ("Классика") – 2 место, 18 упоминаний;
- Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 3 место, 17 упоминаний;
- Максим Банных ("Сибма") – 4 место, 16 упоминаний;
- Дмитрий Беляев (ТД "Комплекс Агро") – 5 место, 13 упоминаний.
"Сергей Писарев в апреле вошел в список самых влиятельных и переизбираемых депутатов Законодательного собрания; в международный День птиц открыл в зоопарке "Лесная сказка" малую архитектурную группу, включающую в себя трех воробьев; сообщил, что удостоен международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" за памятник собаке Варе, погибшей на СВО; рассказал о новых детенышах, родившихся в зоопарке", – отмечает издание.
17:49:24 24-05-2024
Это как-то влияет на благосостояние жителей Алтайского края?
12:19:07 25-05-2024
Стоимость билета в зоопарк 400 руб./чел.
Сходили семьей, потратили 1.6 тр. И в медиа никто не освещает эту сторону писарева
16:57:47 25-05-2024
гость (12:19:07 25-05-2024) Стоимость билета в зоопарк 400 руб./чел.Сходили семьей, ... А вы считаете, что это должно быть бесплатно? Это частный зоопарк, и животных нужно кормить, лечить, а людям зп платить. Да некоторые в неделю на пиво болше татят...