Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за апрель 2024 года:

Медиарейтинг алтайских предпринимателей за апрель 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Писарев в апреле вошел в список самых влиятельных и переизбираемых депутатов Законодательного собрания; в международный День птиц открыл в зоопарке "Лесная сказка" малую архитектурную группу, включающую в себя трех воробьев; сообщил, что удостоен международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" за памятник собаке Варе, погибшей на СВО; рассказал о новых детенышах, родившихся в зоопарке", – отмечает издание.