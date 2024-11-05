Барнаульский зоопарк показал "мамину шипучку" – маленького рычащего леопарда
Грозный шестимесячный хищник
05 ноября 2024, 07:30, ИА Амител
Барнаульский зоопарк на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал видео с шестимесячным леопардом, который осваивает навыки рычания. На фоне слышно, как уроки рычания ему преподает мать.
"Посмотрите, какие мы уже большие", – говорится в описании к видео.
В комментариях маленького и уже грозного хищника назвали "маминой шипучкой".
Напомним, сын Сильвы и Маврика родился в мае. Как сообщили ранее в зоопарке, "за всю историю любви этих леопардов светлый малыш у них появился впервые".
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