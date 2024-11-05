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Барнаульский зоопарк показал "мамину шипучку" – маленького рычащего леопарда

Грозный шестимесячный хищник

05 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Барнаульский зоопарк на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал видео с шестимесячным леопардом, который осваивает навыки рычания. На фоне слышно, как уроки рычания ему преподает мать.

"Посмотрите, какие мы уже большие", – говорится в описании к видео.

В комментариях маленького и уже грозного хищника назвали "маминой шипучкой".

Напомним, сын Сильвы и Маврика родился в мае. Как сообщили ранее в зоопарке, "за всю историю любви этих леопардов светлый малыш у них появился впервые".

дикие животные Барнаульский зоопарк

Комментарии 2

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Элен без ребят

07:44:25 05-11-2024

расти большой, малыш, и не слушай мамку- она плохому научит, с таким- то характером))

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Musik

10:04:09 05-11-2024

Элен без ребят (07:44:25 05-11-2024) расти большой, малыш, и не слушай мамку- она плохому научит,... От взрослого - можно родные памперсы навалить. Реально.

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