Барнаульский зоопарк показал "мамину шипучку" – маленького рычащего леопарда

Грозный шестимесячный хищник

05 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Барнаульский зоопарк на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал видео с шестимесячным леопардом, который осваивает навыки рычания. На фоне слышно, как уроки рычания ему преподает мать.

"Посмотрите, какие мы уже большие", – говорится в описании к видео.

В комментариях маленького и уже грозного хищника назвали "маминой шипучкой".

Напомним, сын Сильвы и Маврика родился в мае. Как сообщили ранее в зоопарке, "за всю историю любви этих леопардов светлый малыш у них появился впервые".