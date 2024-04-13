Барнаульский зоопарк получит премию за памятник собаке, спасшей бойцов на СВО

Сергей Писарев сообщил, что награду он получит в Калининграде

13 апреля 2024, 21:20, ИА Амител

Эскиз памятника собаке Варе / Фото: vk.com/id179756346

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев получит международную премию "Мой ласковый и нужный зверь" в Калининграде, сообщил руководитель "Лесной сказки" во "ВКонтакте".

По словам Писарева, премии он удостоился за то, что в скором времени установит в зоопарке памятник собаке Варе, которая воевала в зоне СВО. Она копала блиндажи, рыла окопы и ходила на задания и в дозор. Собака погибла, когда бойцы грузили снаряды и над ними завис дрон-камикадзе. Варя предупредила солдат, и те успели укрыться. Однако животному не повезло: в него попал осколок, травма оказалась смертельной.

"В память о ней я принял решение установить в зоопарке памятник", – напомнил Писарев.

Как отметил директор зоопарка, эскиз мемориала уже готов. Скульптором стал Ярослав Барков из Санкт-Петербурга. Памятник отольют в городе Касли уже через несколько дней, а затем доставят в Барнаул.