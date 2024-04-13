Барнаульский зоопарк получит премию за памятник собаке, спасшей бойцов на СВО
Сергей Писарев сообщил, что награду он получит в Калининграде
13 апреля 2024, 21:20, ИА Амител
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев получит международную премию "Мой ласковый и нужный зверь" в Калининграде, сообщил руководитель "Лесной сказки" во "ВКонтакте".
По словам Писарева, премии он удостоился за то, что в скором времени установит в зоопарке памятник собаке Варе, которая воевала в зоне СВО. Она копала блиндажи, рыла окопы и ходила на задания и в дозор. Собака погибла, когда бойцы грузили снаряды и над ними завис дрон-камикадзе. Варя предупредила солдат, и те успели укрыться. Однако животному не повезло: в него попал осколок, травма оказалась смертельной.
"В память о ней я принял решение установить в зоопарке памятник", – напомнил Писарев.
Как отметил директор зоопарка, эскиз мемориала уже готов. Скульптором стал Ярослав Барков из Санкт-Петербурга. Памятник отольют в городе Касли уже через несколько дней, а затем доставят в Барнаул.
08:43:22 14-04-2024
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10:24:34 14-04-2024
Давно говорю, бродячих собак отправлять на СВО! Как-нибудь там сгодятся. Тем более, оказывается, окопы рыть тоже могут, а это очень неприятная работа. Про рытьё окопов над корреспондентом подшутили, а он не понял. Ну как собака может рыть окопы?
14:59:48 15-04-2024
Гость (10:24:34 14-04-2024) Давно говорю, бродячих собак отправлять на СВО! Как-нибудь т... Я тебе больше скажу- бойцы тоже не роют массово окопы, для этого есть специальные инженерные машины... А то, что якобы собака что-то рыла- ну наверняка крутилась рядом, "помогала"...
13:24:41 16-04-2024
Варенька, спасибо тебе за нашу жизнь... Прости, что твоих сородичей за их сердце и преданность не ценят...