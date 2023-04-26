Барнаульское "Динамо" обыграло "Носту" из Новотроицка на своем поле

Матч первенства России среди команд второй лиги завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев

26 апреля 2023, 20:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" выиграли на своём поле. Матч первенства России среди команд второй лиги против "Носты" из Новотроицка состоялся сегодня на домашнем стадионе алтайских футболистов и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 20-й минуте счёт открыл полузащитник барнаульцев Иван Житников. В концовке первого тайма полузащитник гостей Олег Леонов сравнял счёт. Но в середине второй половины встречи нападающий барнаульцев Владимир Завьялов отправил в ворота "Носты" второй мяч. А на 78-й минуте защитник динамовцев Александр Михайлов, только что вышедший на замену, третий раз поразил ворота гостей. Уже в конце встречи гости с пенальти сократили отставание в счёте. Больше до финального свистка болельщики забитых голов не увидели, и динамовцы праздновали победу – 3:2.

После этого успеха команда Олега Яковлева немного улучшила своё турнирное положение и переместилась с девятого на седьмое место. 29 апреля в заключительном туре "Динамо" вновь в Барнауле встретится с "Оренбургом-2".