"Динамо-Барнаул" сыграет первый домашний матч после перерыва, несмотря на погоду

"Динамо-Барнаул" встретится с ФК "Химик-Август" 19 апреля в 18:00

19 апреля 2023, 11:45, ИА Амител

Очистка стадиона "Динамо" в Барнауле / Фото: пресс-служба "Динамо-Барнаул"

Барнаульский футбольный клуб "Динамо" проведёт первый матч на своём стадионе после зимнего перерыва, несмотря на снег и холод. Игра состоится 19 апреля в 18:00 на ул. Никитина, 55. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе клуба.

"Матч будет. Сейчас стадион очищают от снега все имеющиеся в наличии люди и на той технике, которая у нас есть. К началу игры успеем всё убрать", – прокомментировали в клубе.

К 11 утра 19 апреля стадион очищен на 35%, пояснили в пресс-службе "Динамо-Барнаул".

19 апреля в 18:00 "Динамо-Барнаул" на своём стадионе сыграет с ФК "Химик-Август" из посёлка городского типа Вурнары (Чувашия). Это будет первая домашняя игра с 22 октября 2022 года, когда "Динамо" принимало "Урал-2" и победило со счётом 2:0.

Напомним, что игры сезона 2022-2023 Второго дивизиона возобновились в апреле 2023 года. "Динамо" после зимней паузы сыграло уже два матча, и оба в гостях. В первой игре динамовцы обыграли "Зенит-Ижевск" со счётом 4:1, а во второй уступили пермскому "Амкару" 2:1. Сейчас барнаульское "Динамо" во Второй лиге занимает 9-е место из 12. Впереди её ждут ещё две домашние встречи с ФК "Носта" 26 апреля и с ФК "Оренбург-2" – 29 апреля.