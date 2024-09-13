Барнаульское "Динамо" возглавил тренер, игравший за клуб Бенземы, Канте и Фабиньо
Знакомьтесь с Олегом Сергеевым — новым тренером команды
13 сентября 2024, 16:00, ИА Амител
Новым главным тренером "Динамо-Барнаул" стал Олег Сергеев. Информация о подписании контракта с 56-летним специалистом опубликована на сайте футбольного клуба. Соглашение рассчитано до конца 2025 года.
Ранее клуб попрощался с Виталием Вихляновым после серии унизительных поражений. Команда "Динамо-Барнаул" идет на 10-м из 14 мест во втором дивизионе чемпионата страны. При этом перед командой поставлена цель попасть в пятерку.
Известно, что Олег Сергеев – мастер спорта СССР международного класса. Воспитанник волгоградского футбола. Играл на позиции нападающего. Профессиональную карьеру начал в 1985 году. Выступал за "Ротор" (Волгоград), ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Аланию" (Владикавказ), "Локомотив" (Москва) и другие команды. Также короткое время играл за клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Сегодня за эту команду играют такие известные игроки, как Карим Бензема, Нголо Канте, а также Фабиньо и Мусса Диаби.
После завершения игровой карьеры работал тренером в белгородском "Салюте", ростовском СКА, красносулинской "Нике", "Авангарде", "Локомотиве-2", македонском "Вардаре", "Роторе", "Химках", брянском "Динамо". Двукратный чемпион Северной Македонии. В 2005, 2006, 2009, 2012 и 2020 годах выводил различные команды в Первый дивизион.
Помогать Сергееву в "Динамо" будут Богдан Карюкин и Константин Погребан. Следующий матч барнаульцы проведут 14 сентября против тольяттинского "Акрона-2".
16:14:33 13-09-2024
ну удачи чё. хотя веры в Динамо нет уже лет 20((
16:47:08 13-09-2024
А чё Соболя не вернули пока он без команды был? Самый уровень для него
17:13:35 13-09-2024
Гость (16:47:08 13-09-2024) А чё Соболя не вернули пока он без команды был? Самый уровен... Соболь не того калибра
Он им на халяву не был нужен.
Только в молодёжке барнаульский и сгодился.
По рисунку игры не подошёл для Динамо Брн видимо.
20:01:09 14-09-2024
Гость (17:13:35 13-09-2024) Соболь не того калибраОн им на халяву не был нужен.Т... Соболю по деревням самое то выступать..
17:54:04 13-09-2024
Серьезного мужика подогнали! Если руководство края бабло подсыпет, то могут и выстрелить! Дай Бог!!!
19:59:19 14-09-2024
Миха (17:54:04 13-09-2024) Серьезного мужика подогнали! Если руководство края бабло под... Могут выстрелить разве только в 3й дивизион..