Барнаульское "Динамо" возглавил тренер, игравший за клуб Бенземы, Канте и Фабиньо

Знакомьтесь с Олегом Сергеевым — новым тренером команды

13 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Тренер барнаульского "Динамо" Олег Сергеев / Фото: сайт клуба "Ротор"

Новым главным тренером "Динамо-Барнаул" стал Олег Сергеев. Информация о подписании контракта с 56-летним специалистом опубликована на сайте футбольного клуба. Соглашение рассчитано до конца 2025 года.

Ранее клуб попрощался с Виталием Вихляновым после серии унизительных поражений. Команда "Динамо-Барнаул" идет на 10-м из 14 мест во втором дивизионе чемпионата страны. При этом перед командой поставлена цель попасть в пятерку.

Известно, что Олег Сергеев – мастер спорта СССР международного класса. Воспитанник волгоградского футбола. Играл на позиции нападающего. Профессиональную карьеру начал в 1985 году. Выступал за "Ротор" (Волгоград), ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Аланию" (Владикавказ), "Локомотив" (Москва) и другие команды. Также короткое время играл за клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Сегодня за эту команду играют такие известные игроки, как Карим Бензема, Нголо Канте, а также Фабиньо и Мусса Диаби.

После завершения игровой карьеры работал тренером в белгородском "Салюте", ростовском СКА, красносулинской "Нике", "Авангарде", "Локомотиве-2", македонском "Вардаре", "Роторе", "Химках", брянском "Динамо". Двукратный чемпион Северной Македонии. В 2005, 2006, 2009, 2012 и 2020 годах выводил различные команды в Первый дивизион.

Помогать Сергееву в "Динамо" будут Богдан Карюкин и Константин Погребан. Следующий матч барнаульцы проведут 14 сентября против тольяттинского "Акрона-2".