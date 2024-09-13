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Барнаульское "Динамо" возглавил тренер, игравший за клуб Бенземы, Канте и Фабиньо

Знакомьтесь с Олегом Сергеевым — новым тренером команды

13 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Тренер барнаульского "Динамо" Олег Сергеев / Фото: сайт клуба "Ротор"
Тренер барнаульского "Динамо" Олег Сергеев / Фото: сайт клуба "Ротор"

Новым главным тренером "Динамо-Барнаул" стал Олег Сергеев. Информация о подписании контракта с 56-летним специалистом опубликована на сайте футбольного клуба. Соглашение рассчитано до конца 2025 года.

Ранее клуб попрощался с Виталием Вихляновым после серии унизительных поражений. Команда "Динамо-Барнаул" идет на 10-м из 14 мест во втором дивизионе чемпионата страны. При этом перед командой поставлена цель попасть в пятерку.

Известно, что Олег Сергеев – мастер спорта СССР международного класса. Воспитанник волгоградского футбола. Играл на позиции нападающего. Профессиональную карьеру начал в 1985 году. Выступал за "Ротор" (Волгоград), ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Аланию" (Владикавказ), "Локомотив" (Москва) и другие команды. Также короткое время играл за клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Сегодня за эту команду играют такие известные игроки, как Карим Бензема, Нголо Канте, а также Фабиньо и Мусса Диаби.

После завершения игровой карьеры работал тренером в белгородском "Салюте", ростовском СКА, красносулинской "Нике", "Авангарде", "Локомотиве-2", македонском "Вардаре", "Роторе", "Химках", брянском "Динамо". Двукратный чемпион Северной Македонии. В 2005, 2006, 2009, 2012 и 2020 годах выводил различные команды в Первый дивизион.

Помогать Сергееву в "Динамо" будут Богдан Карюкин и Константин Погребан. Следующий матч барнаульцы проведут 14 сентября против тольяттинского "Акрона-2".

Виталий Вихлянов / Фото: vk.com/dynamo_barnaul

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НОВОСТИСпорт

Барнаул Спорт отставки и назначения Футбол Динамо-Барнаул

Комментарии 6

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В

16:14:33 13-09-2024

ну удачи чё. хотя веры в Динамо нет уже лет 20((

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Гость

16:47:08 13-09-2024

А чё Соболя не вернули пока он без команды был? Самый уровень для него

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Гость

17:13:35 13-09-2024

Гость (16:47:08 13-09-2024) А чё Соболя не вернули пока он без команды был? Самый уровен... Соболь не того калибра
Он им на халяву не был нужен.
Только в молодёжке барнаульский и сгодился.
По рисунку игры не подошёл для Динамо Брн видимо.

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Гость

20:01:09 14-09-2024

Гость (17:13:35 13-09-2024) Соболь не того калибраОн им на халяву не был нужен.Т... Соболю по деревням самое то выступать..

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Миха

17:54:04 13-09-2024

Серьезного мужика подогнали! Если руководство края бабло подсыпет, то могут и выстрелить! Дай Бог!!!

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Гость

19:59:19 14-09-2024

Миха (17:54:04 13-09-2024) Серьезного мужика подогнали! Если руководство края бабло под... Могут выстрелить разве только в 3й дивизион..

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