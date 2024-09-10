Главный тренер ФК "Динамо-Барнаул" ушел в отставку
Руководство клуба ведет переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность
10 сентября 2024, 17:40, ИА Амител
Виталий Вихлянов / Фото: vk.com/dynamo_barnaul
Футбольный клуб "Динамо-Барнаул" покинул главный тренер Виталий Вихлянов, сообщили на странице ФК во "ВКонтакте".
О намерении уйти в отставку наставник объявил на пресс-конференции после матча против "Урала-2". Руководство его решение приняло.
После этого должность главного тренера барнаульского "Динамо" предложили Ивану Старкову, но он отказался из-за загруженности. В результате было решено расторгнуть контракт не только с Вихляновым, но и со Старковым.
Теперь барнаульское "Динамо" ведет переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера и его помощника.
17:51:36 10-09-2024
)) так у него теперь загруженность снизилась
18:00:32 10-09-2024
. На ХэХэ обьявление давали?
18:11:42 10-09-2024
А помошника тоже уволили ?
19:05:53 10-09-2024
безнадега
20:36:18 10-09-2024
Команда уже давным-давно не нужна городу, разогнали всех болельщиков своей игрой, своим наплевательским отношением к болельщикам, при чём тоже давно. "Темп" стал популярнее "Динамо"! Значит надо, чтобы и играл "Темп".
21:11:18 10-09-2024
Ивану Евгеньевичу не нужно было отказыватся. Темп хороший клуб и в большей части его усилиями, но нужно двигаться дальше. 3ий дивизион это не предел мечтаний.