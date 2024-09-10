Главный тренер ФК "Динамо-Барнаул" ушел в отставку

Руководство клуба ведет переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность

10 сентября 2024, 17:40, ИА Амител

Виталий Вихлянов / Фото: vk.com/dynamo_barnaul

Футбольный клуб "Динамо-Барнаул" покинул главный тренер Виталий Вихлянов, сообщили на странице ФК во "ВКонтакте".

О намерении уйти в отставку наставник объявил на пресс-конференции после матча против "Урала-2". Руководство его решение приняло.

После этого должность главного тренера барнаульского "Динамо" предложили Ивану Старкову, но он отказался из-за загруженности. В результате было решено расторгнуть контракт не только с Вихляновым, но и со Старковым.

Теперь барнаульское "Динамо" ведет переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера и его помощника.