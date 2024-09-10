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Главный тренер ФК "Динамо-Барнаул" ушел в отставку

Руководство клуба ведет переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность

10 сентября 2024, 17:40, ИА Амител

Виталий Вихлянов / Фото: vk.com/dynamo_barnaul
Виталий Вихлянов / Фото: vk.com/dynamo_barnaul

Футбольный клуб "Динамо-Барнаул" покинул главный тренер Виталий Вихлянов, сообщили на странице ФК во "ВКонтакте".

О намерении уйти в отставку наставник объявил на пресс-конференции после матча против "Урала-2". Руководство его решение приняло.

После этого должность главного тренера барнаульского "Динамо" предложили Ивану Старкову, но он отказался из-за загруженности. В результате было решено расторгнуть контракт не только с Вихляновым, но и со Старковым.

Теперь барнаульское "Динамо" ведет переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера и его помощника.

Футбол Динамо-Барнаул

Комментарии 6

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Гость

17:51:36 10-09-2024

)) так у него теперь загруженность снизилась

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Musik

18:00:32 10-09-2024

. На ХэХэ обьявление давали?

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Гость

18:11:42 10-09-2024

А помошника тоже уволили ?

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Гость

19:05:53 10-09-2024

безнадега

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Юс

20:36:18 10-09-2024

Команда уже давным-давно не нужна городу, разогнали всех болельщиков своей игрой, своим наплевательским отношением к болельщикам, при чём тоже давно. "Темп" стал популярнее "Динамо"! Значит надо, чтобы и играл "Темп".

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Гость

21:11:18 10-09-2024

Ивану Евгеньевичу не нужно было отказыватся. Темп хороший клуб и в большей части его усилиями, но нужно двигаться дальше. 3ий дивизион это не предел мечтаний.

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