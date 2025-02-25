Барнаульская полиция отреагировала на опасные игры детей у трамвайных путей

В Сети появился ролик, на котором несовершеннолетние пытаются цепляться за вагоны

25 февраля 2025, 17:14, ИА Амител

Барнаульская Госавтоинспекция призвала родителей и педагогов не быть равнодушными и пресекать небезопасное поведение на дороге. Причиной стало видео, на котором несовершеннолетние играли около трамвайных путей на проспекте Космонавтов.

Ролик появился 9 февраля в Telegram-канале "Подслушано Барнаул". На нем дети бегают по путям, падая в снег рядом с идущим вагоном, а также пытаются цепляться за него.

В ГАИ отметили, что помочь в такой ситуации может внимание со стороны взрослых. С детьми следует проводить дополнительные профилактические беседы по безопасности дорожного движения – это способно помочь избежать трагедии.