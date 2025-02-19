Водитель, концентрируйся. Разбираемся, где на Алтае больше всего ДТП и что с этим делают

Только в Барнауле по итогам сводок ДТП насчитали 17 очагов аварийности

19 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

ДТП на улице Гоголя 26.11.24 г. / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Госавтоинспекция Алтайского края провела анализ аварийности в регионе за 2024 год и выявила 28 мест, на которых ДТП происходили чаще всего. Большинство таких опасных участков сконцентрировано в населенных пунктах. Лидером этого антирейтинга стал Барнаул, где аварии с пострадавшими и погибшими случались даже на регулируемых перекрестках. О том, почему это происходит и какая ведется в регионе работа, чтобы ликвидировать такие очаги, журналистам на пресс-конференции рассказал начальник ведомства Владислав Перцев.

Где самые аварийные перекрестки в Барнауле?

На дорогах местного значения в Алтайском крае в 2024 году Госавтоинспекция зарегистрировала 23 участка концентрации ДТП: одно – в Рубцовске, пять – в Бийске и 17 – в Барнауле. В краевой столице на них произошло 66 ДТП, в которых один человек погиб и 91 получил травмы.

"Как ни парадоксально, в число мест концентрации ДТП входят и регулируемые перекрестки: Балтийская – Лазурная, Балтийская – Сиреневая, Комсомольский – Профинтерна. Там происходят и наезды на пешеходов, и столкновения автомобилей", – отметил начальник управления краевой Госавтоинспекции Владислав Перцев.

Место концентрации ДТП – участок дороги, не превышающий тысячи метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида либо пять и более происшествий разного вида, в которых погибли или пострадали люди.Так, на пересечении улиц Балтийской и Лазурной в 2024 году сбили трех пешеходов. Еще три человека пострадали на регулируемом перекрестке пр. Комсомольский – ул. Профинтерна. Среди нерегулируемых перекрестков одним из самых опасных сейчас считается Гоголя – Ядринцева. За 12 месяцев 2024 года здесь произошло три аварии, в которых один человек погиб, а еще 14 получили ранения.

Правила проезда перекрестка

Важно помнить, что при приближении к перекрестку нужно заранее плавно снизить скорость. Резкое торможение может спровоцировать ДТП. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам.

На перекрестке не должно быть никаких перестроений. Если пропустил поворот, езжай прямо, чтобы резкий маневр не стал причиной аварии.

При повороте – и направо, и налево – водитель должен обратить внимание на ту часть дороги, куда поворачивает. И не забудьте уступить пешеходам и велосипедистам, это правило для всех перекрестков.

На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения. Помните, что запрещено выезжать на перекресток, если впереди образовался затор.

Где еще чаще всего на Алтае бьются автомобили?

На дорогах федерального значения в Алтайском крае в 2024 году сформировалось три очага аварийности. Два из них расположены на трассе А-322 – в Калманском районе, недалеко от Калистратихи, и в Топчихинском районе, вблизи населенных пунктов Колпаково, Победим и Чистюнька. На Чуйском тракте ДТП чаще всего происходили в Первомайском районе, рядом с селом Жилино. За год эти аварии унесли жизни двух человек, а еще 18 человек получили ранения.

На региональных дорогах самыми аварийными стали участки: мостовой переход через реку Обь в Первомайском районе и объездная дорога в Барнауле, сообщил Владислав Перцев. Там были зарегистрированы столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов и препятствия. Всего в них пострадали 11 человек.

Как ликвидируют аварийно опасные места?

Ликвидация мест концентрации ДТП – одна из важнейших задач для обеспечения безопасности дорожного движения, отметил руководитель региональной Госавтоинспекции. И ведомство не только осуществляет патрулирование, организует рейды и реагирует на обращения граждан по вопросам нарушения ПДД, но и вносит предложения по снижению аварийности владельцам дорог. Владислав Перцев подчеркивает: нужно не просто перечислить эти участки, но и просчитать все факторы, чтобы эти опасные точки не образовались через пару сотен метров.

"Хочу отметить, что очаги аварийности у нас снижаются: там, где мы приняли меры, они исчезают. Но есть такое понятие, как "мигрирующие очаги аварийности". Например, участники движения начинают снижать скорость на коротком участке, а после вновь идут на разгон. Наша задача – охватить, скажем, целую улицу или более протяженный участок дороги. Мы прогнозируем эти места, сразу принимаем меры и вносим комплексное предложение по организации дорожного движения владельцам дорог", – пояснил начальник Госавтоинспекции.

Среди универсальных инструментов – ограничение скорости, нанесение структурированной дорожной разметки, установка шумовых полос, улучшение освещения проезжей части, а также установка дорожных знаков и камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Таких комплексов в регионе сейчас более двух сотен. В 2024 году они вынесли автомобилистам 2,436 миллиона штрафов на общую сумму 1,475 млрд рублей. С учетом 50%-й скидки при условии уплаты в срок 20 дней взыскано 856,256 млн рублей.

"В населенных пунктах комплексы, в частности, фиксируют нарушение правил проезда перекрестка, в том числе проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию. К сожалению, дисциплина среди водительского состава сейчас оставляет желать лучшего. Статистика показала, что в 80% случаев причиной всех аварий стало нарушение требований ПДД. Только культура вождения и соблюдение правил могут повлиять на снижение аварийности", – заключил начальник управления краевой Госавтоинспекции Владислав Перцев.

В Госавтоинспекции еще раз напоминают: безопасность на дороге зависит от каждого участника дорожного движения. Неукоснительное соблюдение ПДД РФ, взаимоуважение и дисциплина – залог общей безопасности.