Водитель, концентрируйся. Разбираемся, где на Алтае больше всего ДТП и что с этим делают
Только в Барнауле по итогам сводок ДТП насчитали 17 очагов аварийности
19 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Госавтоинспекция Алтайского края провела анализ аварийности в регионе за 2024 год и выявила 28 мест, на которых ДТП происходили чаще всего. Большинство таких опасных участков сконцентрировано в населенных пунктах. Лидером этого антирейтинга стал Барнаул, где аварии с пострадавшими и погибшими случались даже на регулируемых перекрестках. О том, почему это происходит и какая ведется в регионе работа, чтобы ликвидировать такие очаги, журналистам на пресс-конференции рассказал начальник ведомства Владислав Перцев.
Где самые аварийные перекрестки в Барнауле?
На дорогах местного значения в Алтайском крае в 2024 году Госавтоинспекция зарегистрировала 23 участка концентрации ДТП: одно – в Рубцовске, пять – в Бийске и 17 – в Барнауле. В краевой столице на них произошло 66 ДТП, в которых один человек погиб и 91 получил травмы.
"Как ни парадоксально, в число мест концентрации ДТП входят и регулируемые перекрестки: Балтийская – Лазурная, Балтийская – Сиреневая, Комсомольский – Профинтерна. Там происходят и наезды на пешеходов, и столкновения автомобилей", – отметил начальник управления краевой Госавтоинспекции Владислав Перцев.
Место концентрации ДТП – участок дороги, не превышающий тысячи метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида либо пять и более происшествий разного вида, в которых погибли или пострадали люди.Так, на пересечении улиц Балтийской и Лазурной в 2024 году сбили трех пешеходов. Еще три человека пострадали на регулируемом перекрестке пр. Комсомольский – ул. Профинтерна. Среди нерегулируемых перекрестков одним из самых опасных сейчас считается Гоголя – Ядринцева. За 12 месяцев 2024 года здесь произошло три аварии, в которых один человек погиб, а еще 14 получили ранения.
Правила проезда перекрестка
Важно помнить, что при приближении к перекрестку нужно заранее плавно снизить скорость. Резкое торможение может спровоцировать ДТП. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам.
На перекрестке не должно быть никаких перестроений. Если пропустил поворот, езжай прямо, чтобы резкий маневр не стал причиной аварии.
При повороте – и направо, и налево – водитель должен обратить внимание на ту часть дороги, куда поворачивает. И не забудьте уступить пешеходам и велосипедистам, это правило для всех перекрестков.
На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения. Помните, что запрещено выезжать на перекресток, если впереди образовался затор.
Где еще чаще всего на Алтае бьются автомобили?
На дорогах федерального значения в Алтайском крае в 2024 году сформировалось три очага аварийности. Два из них расположены на трассе А-322 – в Калманском районе, недалеко от Калистратихи, и в Топчихинском районе, вблизи населенных пунктов Колпаково, Победим и Чистюнька. На Чуйском тракте ДТП чаще всего происходили в Первомайском районе, рядом с селом Жилино. За год эти аварии унесли жизни двух человек, а еще 18 человек получили ранения.
На региональных дорогах самыми аварийными стали участки: мостовой переход через реку Обь в Первомайском районе и объездная дорога в Барнауле, сообщил Владислав Перцев. Там были зарегистрированы столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов и препятствия. Всего в них пострадали 11 человек.
Как ликвидируют аварийно опасные места?
Ликвидация мест концентрации ДТП – одна из важнейших задач для обеспечения безопасности дорожного движения, отметил руководитель региональной Госавтоинспекции. И ведомство не только осуществляет патрулирование, организует рейды и реагирует на обращения граждан по вопросам нарушения ПДД, но и вносит предложения по снижению аварийности владельцам дорог. Владислав Перцев подчеркивает: нужно не просто перечислить эти участки, но и просчитать все факторы, чтобы эти опасные точки не образовались через пару сотен метров.
"Хочу отметить, что очаги аварийности у нас снижаются: там, где мы приняли меры, они исчезают. Но есть такое понятие, как "мигрирующие очаги аварийности". Например, участники движения начинают снижать скорость на коротком участке, а после вновь идут на разгон. Наша задача – охватить, скажем, целую улицу или более протяженный участок дороги. Мы прогнозируем эти места, сразу принимаем меры и вносим комплексное предложение по организации дорожного движения владельцам дорог", – пояснил начальник Госавтоинспекции.
Среди универсальных инструментов – ограничение скорости, нанесение структурированной дорожной разметки, установка шумовых полос, улучшение освещения проезжей части, а также установка дорожных знаков и камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Таких комплексов в регионе сейчас более двух сотен. В 2024 году они вынесли автомобилистам 2,436 миллиона штрафов на общую сумму 1,475 млрд рублей. С учетом 50%-й скидки при условии уплаты в срок 20 дней взыскано 856,256 млн рублей.
"В населенных пунктах комплексы, в частности, фиксируют нарушение правил проезда перекрестка, в том числе проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию. К сожалению, дисциплина среди водительского состава сейчас оставляет желать лучшего. Статистика показала, что в 80% случаев причиной всех аварий стало нарушение требований ПДД. Только культура вождения и соблюдение правил могут повлиять на снижение аварийности", – заключил начальник управления краевой Госавтоинспекции Владислав Перцев.
В Госавтоинспекции еще раз напоминают: безопасность на дороге зависит от каждого участника дорожного движения. Неукоснительное соблюдение ПДД РФ, взаимоуважение и дисциплина – залог общей безопасности.
09:20:58 19-02-2025
Перекресток пр. Комсомольский – ул. Профинтерна - всю жизнь там испытываю большой дискомфорт и в роли пешехода и водителя. Да и просто наблюдателем тоже все как-то диковато.
09:28:06 19-02-2025
С кольцами у нас проблем нет получается. Раз они даже в статистику не попали.
Аварком получается там просто так дежурит. А ГИБДД ни каких проблем не видит.
Это учитывая, что здесь недавно буквально заплевали тех кто говорил, что при въезде на кольцо нужно включать правый , а не левый поворотник.
Очень хотелось бы услышать комментарии товарища Перцева. Но это какая-то табуированая тема, не понятно по каким причинам
10:29:52 19-02-2025
Гость (09:28:06 19-02-2025) С кольцами у нас проблем нет получается. Раз они даже в стат... Только в субботу какой то ч()удик на раздолбанном ниссане вингроад резанул напрямую через кольцо от Волны на Малахова. Вообще никакие поворотники не включал. Просто ехал по прямой!!!!
10:33:23 19-02-2025
Гость (09:28:06 19-02-2025) С кольцами у нас проблем нет получается. Раз они даже в стат... по большому счету бессмысленно какой-либо поворотник включать при въезде на кольцо и при движении внутри кольца без перестроений. кому и какие намерения можно продемонстрировать этим? если перестраиваешься внутри или выезжаешь, то тут без вариантов включать надо, естественно.
09:35:44 19-02-2025
Закрепите за каждым очагом аварийности инспектора ДПС и спрашивайте с него, как он там профилактирует аварийность, если техническим средствами организации движения, обустройством подземных и надземных переходов не можете ничего сдалать. Поставьте на перекрестках в часы пик своих кабинетных работников. Выгоните в рейды своих РЭПовцев и ТЕХнадзорщиков. Заставьте соих пропагандистов снимать ежедневные ролики и крутите их на радио, ТВ. Куда ваши дружинники делись? Или они могут только "корочки" предъявлять и от нарушений ПДД отмазываться? Выгоните их, пусть стоят народ кошмарят, пешеходам чтоб не бегали как попало в свистки дуют. Работать надо комплексно и ежедневно. Понятно, что работать некому, что кадровое у вас голодание. Пенсионеров своих вспомните, их позовите. Многие еще в уме и здравии.
12:11:31 19-02-2025
Гость (09:35:44 19-02-2025) Закрепите за каждым очагом аварийности инспектора ДПС и спра... технадзорщики занимаются подъемными кранами и тракторами их то за что? РЭП??? потом сам будешь стонать- не могу машину снять /поставить и тд и тп, вам лечиться надо.
10:24:32 19-02-2025
Стало меньше на дорогах города работников ДПС, и ездить водители стали безобразно, нарушается что только возможно. Попробуй ехать с соблюдением скоростного режима, так некоторые чуть с кулаками не кидаются..
10:27:32 19-02-2025
Поставьте уже автоматический комплекс на перекрестке Никитина-Комсомольский: на каждый "красный" по Комсомольскому 2-3 машины как на свой зеленый катятся еще и на бешеной скорости. В том числе фуры.
10:41:12 19-02-2025
Абориген (10:27:32 19-02-2025) Поставьте уже автоматический комплекс на перекрестке Никитин... Его там вообще убрать надо
10:40:38 19-02-2025
появился ещё один очаг: энтузиастов - 65 лет. (скоро через день начнут хлестаться). в целях профилактики подежурьте там пару недель