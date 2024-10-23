Барнаульского бизнесмена арестовали по делу об убийстве 19-летней давности

Сын убитого установил свидетелей и сообщил об этом в правоохранительные органы

23 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com/ Tingey Injury Law Firm

Октябрьский районный суд Барнаула заключил под стражу индивидуального предпринимателя и директора ООО Туристическая фирма "Синегорье". Его обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

По версии следствия, летом 2005 года обвиняемый в сговоре с иными лицами убил барнаульского предпринимателя выстрелами в голову и тело. Целью убийства было устранение конкуренции в сфере оборота металлолома.

Уголовное дело приостановили, поскольку личность подозреваемого установить не могли.

Спустя 19 лет сын убитого установил свидетеля преступления, после чего сообщил об этом в правоохранительные органы.

В законную силу постановление не вступило.