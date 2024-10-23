Барнаульского бизнесмена арестовали по делу об убийстве 19-летней давности
Сын убитого установил свидетелей и сообщил об этом в правоохранительные органы
23 октября 2024, 17:00, ИА Амител
Октябрьский районный суд Барнаула заключил под стражу индивидуального предпринимателя и директора ООО Туристическая фирма "Синегорье". Его обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
По версии следствия, летом 2005 года обвиняемый в сговоре с иными лицами убил барнаульского предпринимателя выстрелами в голову и тело. Целью убийства было устранение конкуренции в сфере оборота металлолома.
Уголовное дело приостановили, поскольку личность подозреваемого установить не могли.
Спустя 19 лет сын убитого установил свидетеля преступления, после чего сообщил об этом в правоохранительные органы.
В законную силу постановление не вступило.
20:02:24 23-10-2024
Это случайно не убийство около магазина Монро? Когда ребенок был в машине?
23:40:18 23-10-2024
Гость (20:02:24 23-10-2024) Это случайно не убийство около магазина Монро? Когда ребенок... Мордовин потерпевший , но речь шла о рынке ГСМ , а не металле