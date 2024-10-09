Следователи на месте преступления / Фото: СУ СК РФ по Самарской области
В Тольятти в одной из квартир обнаружили тела двух маленьких девочек с множественными ножевыми ранениями. По предварительным данным, в жутком преступлении подозревают 13-летнюю сестру убитых.
О том, что известно об инциденте и почему главным подозреваемым оказалась подросток из этой семьи, – в материале amic.ru.
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Что произошло?
В Тольятти в одной из квартир 8 октября обнаружили тела девочек – двух и пяти лет – с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщил Следком Самарской области.
"Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти – множественными ножевыми ранениями шеи и туловища", – говорится в сообщении.Telegram-канал Shot утверждает, что тела были обнаружены на балконе, а нашла их 10-летняя сестра убитых, вернувшаяся домой.
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Кого подозревают в убийстве?
Как сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, главная подозреваемая – 13-летняя сводная сестра убитых по отчиму.
"Подозреваемая – сестра сводная по отчиму, 13 лет", – цитирует издание своего источника.
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Что известно о семье из Тольятти, в которой произошло убийство двух девочек?
Источник РИА Новости в правоохранительных органах охарактеризовал семью положительно. Также он сообщил, что в ней было пятеро детей.
"У женщины девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет – от второго, с которым она живет. Дочь 18 лет живет отдельно. Семья положительная", – передает агентство слова собеседника.Shot сообщает, что родители и сестра убитых девочек находятся в полном шоке от случившегося.
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Почему родителей не было дома в момент убийства?
По данным РИА Новости, в момент убийства девочек родители были в правоохранительных органах. Они пришли туда на допрос по делу о незаконном проникновении в жилище. Издание утверждает, что дело завели, поскольку женщина написала на своего сожителя заявление.
"Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их все равно вызвали", – цитирует агентство собеседника. Сообщается, что сидеть с маленькими детьми оставили ту самую 13-летнюю сестру, которую теперь подозревают в убийстве.
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Как вышли на 13-летнюю сестру убитых, подозреваемую в преступлении?
Telegram-канал Shot утверждает, что после убийства подросток пошла гулять в парк, как ни в чем не бывало. Также издание пишет, что девочка призналась своей матери в содеянном.
"Когда мать написала ей сообщение, знает ли она, что случилось дома, девочка ответила, что это сделала она", – пишет Shot.Теперь с подростком общаются следователи.
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Что стало причиной жуткого двойного убийства в Тольятти?
Неизвестно. Делом занимаются следователи и криминалисты. Им и предстоит выяснить, кто именно совершил ужасное двойное убийство и что стало причиной.
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Что теперь будет с подозреваемой?
Пока до конца неясно. Telegram-канал "112" утверждает, что задержать 13-летнюю девочку не могут: в силу возраста она не может быть субъектом уголовного преступления.
Региональный Следком возбудил уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, малолетнего"). Следователи продолжают свою работу.
12:23:08 09-10-2024
Семья положительная"поскольку женщина написала на своего сожителя заявление" - в каком месте она положительная? довели ребенка.
12:41:11 09-10-2024
"У женщины девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет – от второго, с которым она живет"
"Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе"
это все, что нужно знать о "положительной семье".
12:52:46 09-10-2024
у ребенка срыв. "перегрели" родители.
13:29:46 09-10-2024
Думаю это месть отчиму за мать.
14:41:34 09-10-2024
Жаль девочку, хотя она преступница. Ей уже вообще ничего не исправить. Явно были психологические проблемы на фоне маминого поиска "нового папы", ссор с этим новым папой и вызовов полици. Очень положительная семья, ага. Уехали давать показания по заявлению матери на отчима. Подростки из таких семей в большинстве случаев становятся проблемными. Но это, конечно, уже выход за все рамки. Очередные безответсвенные взрослые разрушили жизнь ребенка, свои жизни, ещё и потеряли двоих детей. Когда уже будут психологические экспертизы родителей и школа родителей не только для тех, кто хочет ребенка из дд взять? Можно же предотвратить многие семейные проблемы. Очень многие взрослые люди только физически выросли, а ментально вообще нет. В итоге такие ломают своих детей и вот к чему это оказывается может привести.
16:10:10 09-10-2024
Ева (14:41:34 09-10-2024) Жаль девочку, хотя она преступница. Ей уже вообще ничего не ... она не просто преступница, она- убийца двоих детей. вы всех убийц жалеете?
23:01:55 09-10-2024
Ева (14:41:34 09-10-2024) Жаль девочку, хотя она преступница. Ей уже вообще ничего не ... че жалеть то конченую сама такую жизнь выбрала, потерпела бы до 16 вышла бы замуж за мужчину.
а теперь дадут ей 10 лет за двойное убийство, и встретит потом такого же маргинала.
потому-что нормальным мужикам такие бабы не нужны с виду нормальные а чуть капнешь.
15:43:56 09-10-2024
Думаю это месть отчиму за мать.
Думаю это трусость и подлость - из боязни получить ответку от отчима, отыгралась на маленьких и беззащитных... ничего доброго из нее уже не получится.
17:33:09 09-10-2024
Странно, все это читать...комменты людей оправдывающих убийцу. Да, можно согласиться, что скорее всего семья была не такой уж благополучной, да, вероятно, были проблемы с отчимом, возможно ревность из- за невнимания и ( или)непонимания матери, НО...Чтобы взять нож и хладнокровно убить двоих детей?!
Состояние должно быть невменяемым в таком случае. Невменяемое состояние просто так не возникает у здорового психически человека. Т.е в состоянии аффекта возможно конечно такое сотворить, ну почему то у меня большие сомнения, что это состояние имело место. Чтобы возникла такая ненависть ребенка надо истязать и физически и морально. Причем долго.И еще, неужели раньше у подростков не было психологических проблем? Были всегда. Но в обществе в целом не было культа агрессии, а сейчас что? Даже по вот этим комментам можно сказать, что идет оправдание агрессии. И градус этой самой агрессии только растет. Очень странно и печально...
10:19:34 10-10-2024
Гость (17:33:09 09-10-2024) Странно, все это читать...комменты людей оправдывающих убийц... Никто тут никого не оправдывает, а пишут, что мамаша, полностью несет ответственность (по закону РФ и по статусу РОДИТЕЛЯ) за действия дочери! Результат родительства этой особи - двое мертвых малышей и одна взращённая ею, убийца.
19:12:32 09-10-2024
Как- то всё очень мутно. Надо ждать окончания следствия.
01:15:16 13-10-2024
Гость (17:33:09 09-10-2024) Странно, все это читать...комменты людей оправдывающих убийц... Вы рассуждаете как взрослый человек, имеющий жизненный опыт, но преступник, в данном случае, - сам ребенок, который, наверняка, долго находился в состоянии хронической психотравмы. Как пишут, сожитель матери, когда она его не пускала в дом, 3 мес. ночевал под их дверью (читай- 3 мес. ломился в закрытую дверь). Знаете, что это такое для детей за дверью? Это тяжелый хронический стресс, который маленькие дети просто терпят, а подростки, кроме этого, ещё и мучительно ищут выход из него, и часто находят - неадекватный.