В момент трагедии родители были на допросе по другому уголовному делу

09 октября 2024, 12:18, ИА Амител

Следователи на месте преступления / Фото: СУ СК РФ по Самарской области

В Тольятти в одной из квартир обнаружили тела двух маленьких девочек с множественными ножевыми ранениями. По предварительным данным, в жутком преступлении подозревают 13-летнюю сестру убитых.

О том, что известно об инциденте и почему главным подозреваемым оказалась подросток из этой семьи, – в материале amic.ru.

1 Что произошло? В Тольятти в одной из квартир 8 октября обнаружили тела девочек – двух и пяти лет – с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщил Следком Самарской области "Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти – множественными ножевыми ранениями шеи и туловища", – говорится в сообщении. Telegram-канал Telegram-канал Shot утверждает, что тела были обнаружены на балконе, а нашла их 10-летняя сестра убитых, вернувшаяся домой.

2 Кого подозревают в убийстве? Как сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, главная подозреваемая – 13-летняя сводная сестра убитых по отчиму. "Подозреваемая – сестра сводная по отчиму, 13 лет", – цитирует издание своего источника.

3 Что известно о семье из Тольятти, в которой произошло убийство двух девочек? Источник РИА Новости в правоохранительных органах охарактеризовал семью положительно. Также он сообщил, что в ней было пятеро детей. "У женщины девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет – от второго, с которым она живет. Дочь 18 лет живет отдельно. Семья положительная", – передает агентство слова собеседника. Shot сообщает, что родители и сестра убитых девочек находятся в полном шоке от случившегося.

4 Почему родителей не было дома в момент убийства? По данным РИА Новости , в момент убийства девочек родители были в правоохранительных органах. Они пришли туда на допрос по делу о незаконном проникновении в жилище. Издание утверждает, что дело завели, поскольку женщина написала на своего сожителя заявление. "Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их все равно вызвали", – цитирует агентство собеседника. Сообщается, что сидеть с маленькими детьми оставили ту самую 13-летнюю сестру, которую теперь подозревают в убийстве.

5 Как вышли на 13-летнюю сестру убитых, подозреваемую в преступлении? Telegram-канал Shot утверждает, что после убийства подросток пошла гулять в парк, как ни в чем не бывало. Также издание пишет, что девочка призналась своей матери в содеянном. "Когда мать написала ей сообщение, знает ли она, что случилось дома, девочка ответила, что это сделала она", – пишет Shot Теперь с подростком общаются следователи.

6 Что стало причиной жуткого двойного убийства в Тольятти? Неизвестно. Делом занимаются следователи и криминалисты. Им и предстоит выяснить, кто именно совершил ужасное двойное убийство и что стало причиной.