Барнаульского главврача поразило количество мусора на Сиреневом бульваре

Дмитрий Денисов намерен обратиться в полицию с просьбой начать патрулировать территорию по вечерам

09 апреля 2024, 14:40, ИА Амител

Сиреневый бульвар в Барнауле / Фото: 2ГИС

Главный врач поликлиники № 14 Барнаула Дмитрий Денисов рассказал об огромном количестве мусора на Сиреневом бульваре и согласился с мнением, что это "едва ли не самое грязное место" в Индустриальном районе. Об этом Денисов написал на своей странице в ВК.

"На прошлой неделе коллектив поликлиники № 14 в очередной раз провел субботник на Сиреневом бульваре. Скажу честно, что количество мусора нас поразило. Мы собрали десятки мешков с пустыми бутылками, фантиками, окурками. К сожалению, находили даже шприцы… Соглашусь с одним из комментаторов своей страницы: сегодня бульвар – едва ли не самое грязное место района", – заявил главврач.

Будучи депутатом округа, Денисов решил содержать территорию и нашел волонтера, жительницу соседнего дома, которая теперь следит за порядком на площадке. Вдобавок Денисов со сторонниками намерен обратиться в полицию с просьбой патрулировать территорию по вечерам. По его словам, о необходимости обеспечить здесь общественный порядок "красноречиво говорят собранные во время субботника шприцы и бутылки из-под алкогольной продукции".

"Кроме того, считаю нужным запретить кормление голубей на Сиреневом бульваре", – написал он.

Главврач призвал горожан проголосовать за благоустройство бульвара на сайте "Городская среда и ЖКХ" или в поликлинике № 14.