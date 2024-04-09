Барнаульского главврача поразило количество мусора на Сиреневом бульваре
Дмитрий Денисов намерен обратиться в полицию с просьбой начать патрулировать территорию по вечерам
09 апреля 2024, 14:40, ИА Амител
Главный врач поликлиники № 14 Барнаула Дмитрий Денисов рассказал об огромном количестве мусора на Сиреневом бульваре и согласился с мнением, что это "едва ли не самое грязное место" в Индустриальном районе. Об этом Денисов написал на своей странице в ВК.
"На прошлой неделе коллектив поликлиники № 14 в очередной раз провел субботник на Сиреневом бульваре. Скажу честно, что количество мусора нас поразило. Мы собрали десятки мешков с пустыми бутылками, фантиками, окурками. К сожалению, находили даже шприцы… Соглашусь с одним из комментаторов своей страницы: сегодня бульвар – едва ли не самое грязное место района", – заявил главврач.
Будучи депутатом округа, Денисов решил содержать территорию и нашел волонтера, жительницу соседнего дома, которая теперь следит за порядком на площадке. Вдобавок Денисов со сторонниками намерен обратиться в полицию с просьбой патрулировать территорию по вечерам. По его словам, о необходимости обеспечить здесь общественный порядок "красноречиво говорят собранные во время субботника шприцы и бутылки из-под алкогольной продукции".
"Кроме того, считаю нужным запретить кормление голубей на Сиреневом бульваре", – написал он.
Главврач призвал горожан проголосовать за благоустройство бульвара на сайте "Городская среда и ЖКХ" или в поликлинике № 14.
14:44:05 09-04-2024
Ну сиреневый, он и есть сиреневый...
14:49:17 09-04-2024
Разобрался бы с поликлиникой
14:50:04 09-04-2024
собранные во время субботника шприцы"
Так это практически ваши коллеги,только с обратной стороны.
15:00:22 09-04-2024
Это он еще подальше не прошел. Там под окнами нового дома сплошной слой. Такое ощущение, что жильцы всю зиму мусор исключительно в окна "выносили".
15:06:28 09-04-2024
что про общественные места говорить, когда у подьезда столько за заму окурков накидали, что батальон лошадей загнется...
15:11:25 09-04-2024
Только на Сиреневом бульваре. По дворам походить не пробовали? В некоторых вообще засада хуже, чем на мусорке.
15:20:03 09-04-2024
А именно фишка в том, что ГЛАВВРАЧ обратился с пролемой? Если бы обратился с проблемой сосед главврача, новость не была б стольгромкой?
Главврачу, вот, поглядите, каково это, когда ыт видишь бардак, а пожаловаться некуда, начальство бездействует, в больнице ж тоже не идеально все? а главврач? количество тараканов не поражаеТ?)))
15:53:38 09-04-2024
В поликлиниках творится не знамо что а он ходит и бычки высматривает! Вы мне глупому расскажите, я давно не посещаю поликлиники как так получилось, у ребенка "плохая"манту, надо....список там целый чего надо и от родителей флюорографию пройти. Так они ее делают только теперь при диспансеризации.??!! При плохой мантЕ родители должны пройти обследование! Зашибись зажили, Вы там за нее деньги что ли получаете?! Всех в стойло направляете как можете? Пошел в платную сделал снимок, времени нет.
15:57:23 09-04-2024
то есть забитые урны главврача не удивили и бороться с этим он не призывает? Даже по фото видно, что мусор лежит у переполненных урн. и проблема это общегородская, я вот давно не видел дворников на улицах города. Раньше постоянно ходили и улицы мели, и урны чистили, и если что лавочки подправляли. Сейчас дворники только в обслуживающих организациях. А все эти новые "общественные пространства" как открыли, так раз-два в сезон мусор вывезли, а потом удивляются, а чего это у нас народ не любит культурно там отдыхать. Да там сидеть страшно, в мусоре этом.
16:28:42 09-04-2024
т.е. мусор и вата в головах граждан не смущает, донести до мусорного бака не могут, бросают там где едят... А вдоль дорог, что лежит, не мусор тоже ? Только рублем наказывать, рублем при капитализме понимают наказание, лучше чем какое другое!
19:06:19 09-04-2024
гость (16:28:42 09-04-2024) т.е. мусор и вата в головах граждан не смущает, донести до м... Так-то проблема как раз в капитализме.. есть специальные дорожные карты (кто убирает, кто проверяет, кто деньги получает, .. ) по которой у нас порядок.
18:06:40 09-04-2024
Спасибо Денисову и коллективу поликлиники за уборку. А орущие всякие пакости здесь вышли что-нибудь хорошее сделать?
20:06:28 09-04-2024
Это т.н "ипотечный сквер"? Люмпены, панимаишь...
02:37:55 10-04-2024
Прежде чем мусор ходить собирать, подумал бы как в поликлинике сделать чтобы талоны были к врачам, неделю к терапевту не могу записаться, а к кардиологу сказали, что вообще месяцев 7 ждать талон нужно. Платно можно записаться, бесплатно нет... Надеялись, что в новом здании поликлиники все будет без проблем, а оказалось, наоборот только хуже стало. Запись теперь только после 20 вечера на госуслугах... А как быть если у человека пожилого например кнопочный телефон. Вообщем полнейшее безобразие.