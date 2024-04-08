В барнаульском сквере навели порядок после жалоб горожан

Поводом для уборки послужили обращения местных жителей в муниципальный центр управления города

08 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Сквер на улице Приречной / Фото: администрация Центрального района Барнаула

В Барнауле навели порядок в сквере на улице Приречной, рассказали в администрации Центрального района города.

Поводом для уборки стали жалобы местных жителей на мусор. Шестого апреля здесь очистили урны и газон и территория вновь приобрела приличный вид.

В администрации района напомнили, что с 1 по 30 апреля в городе проходит месячник санитарной очистки, в рамках которого убирают улицы, дворы, высаживают деревья.