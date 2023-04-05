Барнаульского хоккеиста назвали будущей звездой НХЛ
Марченко в своём дебютном сезоне забросил в ворота соперников 21 шайбу
05 апреля 2023, 13:45, ИА Амител
Барнаульского хоккеиста назвали будущей звездой НХЛ. Игру 22-летнего нападающего клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилла Марченко проанализировал "Спорт-Экспресс".
В этом чемпионате заокеанской Лиги форвард является третьим по результативности в своей команде. На днях Марченко стал первым новичком "Коламбуса", который в своём дебютном сезоне забросил в ворота соперников 21 шайбу. Ранее рекорд команды принадлежал канадскому нападающему Пьер-Люку Дюбуа, который в свой первый сезон в НХЛ отличился 20 раз.
Марченко родился 21 июля 2000 года в Барнауле. Здесь же начал заниматься хоккеем. За основной состав "жакетов" он выступает с декабря 2022 года.
14:32:52 05-04-2023
Приятно
15:43:56 05-04-2023
Это уже не барнаульский и даже не российский хоккеист, почему вам приятно?
00:20:18 06-04-2023
Гость (15:43:56 05-04-2023)Это уже не барнаульский и даже не российский хоккеист, почем... Да и ладно, приятно и всё)
09:13:45 06-04-2023
кому приятно? здесь выучат, там зарабатывать будет =приятно!
09:20:10 06-04-2023
Гость (09:13:45 06-04-2023)кому приятно? здесь выучат, там зарабатывать будет =приятно... Приятно, что в Барнауле могут выучить так, что можно потом опускать профессионалов в США и Канаде