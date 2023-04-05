Марченко в своём дебютном сезоне забросил в ворота соперников 21 шайбу

05 апреля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульского хоккеиста назвали будущей звездой НХЛ. Игру 22-летнего нападающего клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилла Марченко проанализировал "Спорт-Экспресс".

В этом чемпионате заокеанской Лиги форвард является третьим по результативности в своей команде. На днях Марченко стал первым новичком "Коламбуса", который в своём дебютном сезоне забросил в ворота соперников 21 шайбу. Ранее рекорд команды принадлежал канадскому нападающему Пьер-Люку Дюбуа, который в свой первый сезон в НХЛ отличился 20 раз.

Марченко родился 21 июля 2000 года в Барнауле. Здесь же начал заниматься хоккеем. За основной состав "жакетов" он выступает с декабря 2022 года.