В Барнауле заключили под стражу школьника, угрожавшего однокласснице ножом

СК возбудил в отношении подростка уголовное дело

20 января 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

В Барнауле СК возбудил уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в совершении "хулиганских действий" в одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что в Барнауле в школе № 126 подросток угрожал однокласснице ножом. Как подтвердила пресс-служба СК, преступление было совершено 15 января.

По версии следствия, в тот день подросток подошел к 14-летней ученице, держа в руках складной нож, и направил его в сторону девочки. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"В отношении несовершеннолетнего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в СК.

В настоящее время следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств и установление всех причин и условий, приведших к совершению преступления.