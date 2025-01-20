В Барнауле заключили под стражу школьника, угрожавшего однокласснице ножом
СК возбудил в отношении подростка уголовное дело
20 января 2025, 19:00, ИА Амител
В Барнауле СК возбудил уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в совершении "хулиганских действий" в одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что в Барнауле в школе № 126 подросток угрожал однокласснице ножом. Как подтвердила пресс-служба СК, преступление было совершено 15 января.
По версии следствия, в тот день подросток подошел к 14-летней ученице, держа в руках складной нож, и направил его в сторону девочки. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
"В отношении несовершеннолетнего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в СК.
В настоящее время следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств и установление всех причин и условий, приведших к совершению преступления.
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ставка на черное ( или ай-нэ-нэ)
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Наконец адекватные действия наших органов !!!