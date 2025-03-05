Барнаульского предпринимателя оштрафовали на 1,2 млн рублей за взятки

Причем взятку бизнесмен смог дать лишь со второго раза

05 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле суд признал предпринимателя виновным в даче и покушении на дачу взятки через посредника. Как сообщили в алтайском СК, директор компании, занимающейся грузоперевозками и уборкой территорий, пытался передать деньги за "заведомо незаконные действия".

Как установили следователи, первый эпизод произошел в апреле 2022 года. Тогда водитель фирмы, которой руководит подсудимый, был задержан на мосту через Обь за нарушение правил перевозки крупногабаритного груза. Чтобы избежать наказания, предприниматель предложил сотруднику автодорожного надзора взятку в 150 тысяч рублей. Однако посредник не передал деньги адресату – преступный замысел остался нереализованным.

Второй случай произошел в сентябре 2023 года.

"Предприниматель, заинтересованный в получении муниципального контракта по очистке водопропускного сооружения под объездной дорогой, передал через посредника взятку должностному лицу в размере 15 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе", – говорится в сообщении.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 1,2 миллиона рублей.