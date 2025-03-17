Барнаульского предпринимателя оштрафовали за слив сточных вод на пустыре за ТЦ "Европа"

Разлив пахнущей канализацией воды остановлен

17 марта 2025, 15:45, ИА Амител

Пустырь за ТЦ "Европа"/ Фото: amic.ru

Владелец автомойки получил штраф за слив сточных вод в овраг за барнаульским ТРЦ "Европа". Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алтайского края.

О сливе сточных вод стало известно из обращений горожан в январе. Также во время проверки выяснилось, что на это место без разрешения свозили снег. Власти обратились в полицию и распорядились установить там заграждающие проезд блоки.

Прокуратура проверила информацию о сбросе канализационных стоков. Оказалось, что на Павловском тракте находится автомойка самообслуживания, которая фактически не работает зимой. Однако предприниматель, осуществляющий эту деятельность, допустил слив загрязненных стоков на пустырь. В результате в месте сброса стало пахнуть канализацией.

Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ ("Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления"). Разлив стоков устранен, а владелец получил штраф.