Сколько будет стоить проект нового парка за ТЦ "Европа" и кто его сделает?

Парк 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа" начнут создавать уже весной 2025 года

27 ноября 2024, 10:10, ИА Амител

Овраг за торговым центром "Европа" / Фото: amic.ru

Барнаульская мэрия нашла подрядчика, который сделает проектно-сметную документацию благоустройства пустыря за торговым центром "Европа". Там уже в 2025 году начнут создавать так называемый парк 300-летия Барнаула. За разработку проекта власти заплатят 3,6 млн рублей, хотя максимальная стоимость была куда выше – 7 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Всего на лот заявилось семь компаний, две из них предложили по 7 млн рублей, еще две – около 6 млн рублей, одна – 4,3 млн рублей. Последние две компании согласились разработать документацию за 3,6 млн рублей, предложение победителя было всего на 35 тысяч рублей меньше конкурента. В итоге подрядчиком стала кемеровская фирма "Проектно-строительная компания Перспектива", директором которой является Руслан Шамин. Барнаульский комитет по благоустройству заключил с ней контракт 25 ноября 2024 года.

Работу компания-победитель должна закончить до 28 февраля 2025 года, контракт будет действовать до 30 марта 2025 года. До 17 декабря 2024 года подрядчик сделает основную часть работ, создаст архитектурно-планировочные решения, рабочий проект благоустройства (в том числе сметную документацию), визуальные проектные решения и проведет инженерно-геодезические изыскания. В итоге подрядчик должен будет получить заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости.

Профинансируют работы из бюджета Барнаула на 2024-2025 годы. Их будут вести по муниципальной программе "Формирование современной городской среды города Барнаула" на 2018-2025 годы. Создавать парк будут в несколько этапов с ежегодным объемом выполняемых работ не более 100 млн рублей. Компания будет разрабатывать проект благоустройства двух участков – на ул. Шумакова, 9, и на Взлетной, 2и. Что именно должно быть в документации, можно прочитать здесь.

Напомним, что пустырь за торговым центром "Европа" занимает около 15 га. Сейчас там находится большой овраг и самовольно построенные гаражи. В 1989 году на этой территории хотел сделать парк 50-летия СССР, а затем в 2010 году – "Национальную деревню", однако ни тот, ни другой проект так и не реализовали. В 2023 году инициативная группа, состоящая из местных жителей, начала агитировать за создание парка на территории пустыря. В итоге в 2024 году овраг включили в голосование по благоустройству в 2025 году. В "выборах" овраг победил, набрав 9,4 тысячи голосов. По каким причинам барнаульцы проголосовали за парк, можно прочитать здесь.