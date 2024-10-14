Барнаульского военного осудили за кражу и сбыт гранат

Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет

14 октября 2024, 20:05, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/839873

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего Алексея Васильева. Он был признан виновным в незаконном хищении 16 ручных осколочных гранат и такого же количества взрывателей с территории склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, мужчина пытался продать еще две гранаты. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

"Военнослужащий вынес с территории склада ракетно-артиллерийского вооружения 16 ручных осколочных гранат и 16 взрывателей осколочных гранат, после чего перевез их на автомобиле в парк военной техники воинской части, где хранил до момента их обнаружения военнослужащими воинской части", – говорится в сообщении.

Суд признал Васильева виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 110 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Также сообщается, что Васильев получил в дар от знакомого две ручные осколочные гранаты и два взрывателя, которые затем пытался продать. Однако сделка была пресечена сотрудниками ФСБ.