Родственник певицы Шакиры погиб в Курской области
Его опознали по искусственному суставу
11 октября 2024, 22:30, ИА Амител
Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248411
В ходе боевых действий в Курской области погиб родственник известной колумбийской певицы Шакиры. Он участвовал в боевых действиях в составе иностранного легиона Вооруженных сил Украины, сообщает "Царьград".
Речь идет о 31-летнем Рафаэле Мебараке Риполи. Колумбиец прибыл в Курскую область вместе с ВСУ в сентябре и уже через пять дней был убит в районе деревни Борки Суджанского района, сообщается в источнике.
По информации издания, останки родственника Шакиры были опознаны по искусственному тазобедренному суставу, после чего их отправили в Колумбию.
00:56:26 12-10-2024
Шакиру в иноагенты теперь?
07:58:58 12-10-2024
Гость (00:56:26 12-10-2024) Шакиру в иноагенты теперь?... Зачем вы прикидываетесь дураком? Вы по факту он и есть. Иноагент - это гражданин России, работающий против России и получающий зарубежное финансирование. Как вы связали родственницу убитого колумбийского наемника и понятие иноагента - за гранью добра и зла.
08:16:12 12-10-2024
А-а-а, это же не панорама, а ЦАРЬ-град! А он точен , как ... Ну очень точен и правдив . Хе-хе
13:14:40 12-10-2024
Гость (08:16:12 12-10-2024) А-а-а, это же не панорама, а ЦАРЬ-град! А он точен , как .....
Он точен так же как Панорама 🤣
11:38:12 12-10-2024
По информации издания, останки родственника Шакиры были опознаны по искусственному тазобедренному суставу, после чего их отправили в Колумбию.
Ничего так его там размотало. Видать не нужен ему стал искусственный тазобедренный сустав. Ничего сейчас вернут на родину и другому поставят.
19:16:02 12-10-2024
мочи их, работайте , ребята. Родина с вами
12:44:40 13-10-2024
Гость (19:16:02 12-10-2024) мочи их, работайте , ребята. Родина с вами... а лучше Вы бы с ними были