Родственник певицы Шакиры погиб в Курской области

Его опознали по искусственному суставу

11 октября 2024, 22:30, ИА Амител

Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248411

В ходе боевых действий в Курской области погиб родственник известной колумбийской певицы Шакиры. Он участвовал в боевых действиях в составе иностранного легиона Вооруженных сил Украины, сообщает "Царьград".

Речь идет о 31-летнем Рафаэле Мебараке Риполи. Колумбиец прибыл в Курскую область вместе с ВСУ в сентябре и уже через пять дней был убит в районе деревни Борки Суджанского района, сообщается в источнике.

По информации издания, останки родственника Шакиры были опознаны по искусственному тазобедренному суставу, после чего их отправили в Колумбию.