Барнаульского врача наградили орденом Пирогова

Владимир Пелеганчук возглавляет центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле с 2018 года

25 мая 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: altai-ter.er.ru

Главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле Владимир Пелеганчук получил орден Пирогова. Соответствующий указ о награждении подписал президент Владимир Путин.

Награда была учреждена в 2020 году. Её вручают россиянам за их заслуги в области медицины и самоотверженность при оказании медпомощи.

Владимир Пелеганчук родился в Бийске в 1959 году. Центр он возглавляет с 2018 года. Ранее, в 2007 году, ему уже присвоили почётное звание заслуженного врача Российской Федерации.