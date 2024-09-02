Барнаульский депутат Анна Галицкая помогла нуждающимся семьям собрать детей в школу

Подарки получили подопечные из общественной организации "Добро хорошо"

02 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

Подарки школьникам / Фото: партия "Новые люди"

В преддверии учебного года депутат Барнаульской думы от фракции "Новые люди" Анна Галицкая подготовила 40 наборов канцелярии нуждающимся первоклассникам. Подарки получили подопечные из общественной организации "Добро хорошо". Часть из них депутаты Анна Галицкая и Никита Федюнин передали лично в руки первоклассникам, другую часть – в общественную организацию "Добро хорошо". Их общественники вручили нуждающимся семьям с детьми.

В наборы вошли все необходимые канцелярские принадлежности: тетради, ручки, карандаши, ластики и другие учебные материалы, которые помогут детям успешно начать новый учебный год.

"Очень важно поддерживать семьи, которые в этом нуждаются. Это могут быть разные меры: от покупки канцелярии до помощи в устройстве детей в кружки и секции. Оказать посильную помощь может каждый, сегодня проходит очень много социальных акций, и я призываю всех по возможности помогать тем, кто в этом нуждается", – отметила Анна Галицкая, подчеркивая важность социальной ответственности и поддержки семей в сложное время.

Каждый ребенок был очень рад получить подарок. Не меньшую радость испытывают родители – "набор первоклассника" дорожает из года в год, и порой собрать ребенка в школу для семьи становится сложной задачей.

"Дети испытывают большую радость, когда мы дарим им подарки, так они понимают, что добро есть, и в какой-то степени учатся делиться добром", – подытожила депутат.

Для партии помощь школьникам стала доброй традицией. Ежегодно к началу учебного года депутаты готовят подарки для нуждающихся семей с детьми. Накануне Дня знаний "Новые люди" также провели праздник во дворе по улице Молодежной, 56. Несколько десятков гостей посетили площадку празднования, на которой работали аниматоры, были организованы викторины, настольные игры, фотозона и многие другие активности.