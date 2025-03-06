Барнаульской клинике "Добрый доктор" запретили использовать рентген

Оборудование эксплуатировалось без специального разрешения

06 марта 2025, 21:00, ИА Амител

Рентген-снимок / Фото: Owen Beard / Unsplash

В Барнауле суд приостановил деятельность частного консультативно-диагностического центра "Добрый доктор" в части использования рентгеновского аппарата. Оборудование эксплуатировалось без необходимого разрешения, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что рентгеновский аппарат MATRIX HP 32 использовался без санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие условий работы с источниками ионизирующего излучения, что является нарушением ряда требований.

По решению Индустриального районного суда деятельность ООО КДЦ "Добрый доктор" в части эксплуатации рентгеновского оборудования приостановлена на 20 суток.