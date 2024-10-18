В Барнауле клиника "Добрый доктор" отсудила 101 млн рублей у бывшего главврача
Сергей Богданов вправе оспорить решение суда
18 октября 2024, 14:15, ИА Амител
Барнаульская частная клиника "Добрый доктор" отсудила 101,4 млн рублей у бывшего главврача Сергея Богданова, пишет "Толк" со ссылкой на Арбитражный суд Алтайского края.
В мае 2024 года медучреждение обратилось в арбитраж с намерением отсудить у Богданова 101,4 млн рублей убытков и 17,5 млн упущенной выгоды.
В начале октября суд решил взыскать с него финансовые потери, но в остальных требованиях отказал. Это решение еще может быть обжаловано, отмечает издание.
В 2020 году стало известно, что директор "Доброго доктора" Александр Трофимов, главврач Сергей Богданов и его заместитель Дмитрий Тимошенский организовали схему для получения денег в счет оплаты медпомощи, оказанной в рамках программы обязательного медстрахования. Для этого использовались документы с ложной информацией о характере оказанных медуслуг и объемах. Таким образом, с 2016 года по 2020-й удалось похитить более 100 млн рублей, поступивших в качестве оплаты в рамках программы ОМС.
В 2022 году суд приговорил Богданова к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Трофимов и Тимошенский в 2023-м также получили условные сроки и по 500 тысяч рублей штрафа каждый.
14:32:13 18-10-2024
И кто у нас владелец клиники "Добрый доктор"?
14:32:29 18-10-2024
вот этот Тимошенский? - Главный оториноларинголог Алтайского края. Лауреат национальной премии в здравоохранении им. Н.И.Пирогова.
Он ? Ушлый тип.
10:02:46 22-10-2024
Гость (14:32:29 18-10-2024) вот этот Тимошенский? - Главный оториноларинголог Алтайск... нет не он
14:38:37 18-10-2024
а трофимов и тут соскочил?
14:52:18 18-10-2024
Т.е. руководство занималось приписками и воровством из бюджета. Тем самым и руководство лично, и работники "Доброго доктора" в том числе, получали не заработанные средства. Когда же украденные деньги пришлось вернуть, то оказалось что "Добрый доктор" (ну т.е. его работники) вообще не при делах и понес ущерб? Как пользоваться сворованным так норм, а как заставили вернуть так "караул, грабят!" и суд с такой позицией согласился? Я явно что-то не уловил.
14:53:44 18-10-2024
Воровали трое,а спрос с одного?
15:12:48 18-10-2024
Ужас что твориться ! Люди не ходите в платные клиники и они исчезнут !
17:11:09 18-10-2024
А пациентам деньги вернут?
02:12:56 19-10-2024
Гость (17:11:09 18-10-2024) А пациентам деньги вернут?... А пациенты что-то платили? Платили страховые компании по омс