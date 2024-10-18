В Барнауле клиника "Добрый доктор" отсудила 101 млн рублей у бывшего главврача

Сергей Богданов вправе оспорить решение суда

18 октября 2024, 14:15, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Барнаульская частная клиника "Добрый доктор" отсудила 101,4 млн рублей у бывшего главврача Сергея Богданова, пишет "Толк" со ссылкой на Арбитражный суд Алтайского края.

В мае 2024 года медучреждение обратилось в арбитраж с намерением отсудить у Богданова 101,4 млн рублей убытков и 17,5 млн упущенной выгоды.

В начале октября суд решил взыскать с него финансовые потери, но в остальных требованиях отказал. Это решение еще может быть обжаловано, отмечает издание.

В 2020 году стало известно, что директор "Доброго доктора" Александр Трофимов, главврач Сергей Богданов и его заместитель Дмитрий Тимошенский организовали схему для получения денег в счет оплаты медпомощи, оказанной в рамках программы обязательного медстрахования. Для этого использовались документы с ложной информацией о характере оказанных медуслуг и объемах. Таким образом, с 2016 года по 2020-й удалось похитить более 100 млн рублей, поступивших в качестве оплаты в рамках программы ОМС.

В 2022 году суд приговорил Богданова к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Трофимов и Тимошенский в 2023-м также получили условные сроки и по 500 тысяч рублей штрафа каждый.