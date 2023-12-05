Барнаульскую пенсионерку лишил денег и одежды мошенник из сопредельного государства
Женщине позвонила девушка, голос которой она приняла за голос внучки
05 декабря 2023, 11:28, ИА Амител
В Алтайском крае задержали курьера аферистов, который помогал обманывать пожилых людей, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился житель Барнаула, бабушку которого обманули мошенники, похитив 200 тысяч рублей. Причем использовали стандартную схему, когда якобы родственник попал в беду.
"Пенсионерке позвонила девушка, голос которой она приняла за голос внучки. Она сказала, что попала в ДТП и попросила взять одежду, завернуть в нее деньги и передать пакет курьеру. Взволнованная женщина отдала имеющиеся у нее сбережения", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители оперативно задержали 19-летнего гражданина соседнего государства. По заданию кураторов он должен был приезжать на указанные адреса, забирать деньги у пенсионеров и переводить на банковские счета, оставляя себе небольшой процент.
Выяснилось, что молодой человек обманул еще пятерых пенсионеров в Алейске, Новоалтайске, Павловском и Косихинском районах. В общей сложности пожилые люди передали ему почти 2 млн рублей.
"Еще одно преступление не удалось довести до конца: 85-летняя жительница Барнаула уже приготовила 100 тысяч рублей, но полицейские задержали курьера", – подчеркнули в МВД.
В отношении посыльного возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество", его заключили под стражу.
12:01:37 05-12-2023
Почему не ищут кураторов? Как кого-то за лайк в соцсетях быстро находят. А тут что? Что с поимки этой мелочи, их десятки у кураторов.
12:01:38 05-12-2023
Если придерживаться тренду, то это непременно должны быть щупальцы из Украины....
12:08:53 05-12-2023
Вон из России
12:23:50 05-12-2023
У преступников ничего святого! Глумиться над пенсионерами.....
12:41:43 05-12-2023
В шубу норковую завернула?
17:34:11 06-12-2023
Почему не ищете главных мошенников !которые ищут молодых парней и нанимают их в качестве курьера !!! сколько ещё они погубят бабушек и судьб молодых парней !!!!