Барнаульскую певицу номинировали на всероссийский музыкальный конкурс

Исполнительница из Барнаула Юлия Колерт близка к тому, чтобы пройти в финал конкурса

07 июня 2023, 11:05, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmnHABY

Юлия Колерт / Фото: Андрей Нартыш

Певицу и автора песен из Барнаула Юлию Колерт номинировали на всероссийский музыкальный конкурс авторских клипов "Музыка моей страны" от ТВ-канала Russian Music Box*. Сейчас она занимает в голосовании второе место со своей работой "Окна", которая получила широкую известность в социальных сетях и на стриминговых площадках. Если исполнительнице удастся стать первой в голосовании на сайте, она попадёт в финал конкурса.

Сейчас у Юлии Колерт 31,4% голосов, а у первого места – 43,6%. Так что она вполне может догнать своего конкурента. Проголосовать за нее можно здесь.

Телевизионный конкурс "Музыка моей страны" проходит с марта по декабрь 2023 года. В нем участвуют музыканты со всей страны, которые снимают видеоклипы и отправляют их организаторам. Каждый месяц восемь новых клипов выставляется на голосование. Сейчас идут "выборы" победителя за июнь.

В финал конкурса пройдут победители каждого месяца и автор клипа, набравшего наибольшее количество просмотров. Кульминацией конкурса станет телевизионная премия, где звезды эстрады определят лауреатов и победителей конкурса. Возрастное ограничение конкурса 18+.

Отметим, что у Юлии Колерт состоялся уже шестой релиз под названием "Ночь". Над ним работал саунд-продюсер Сергей Купцов, который помогал записывать песни Анне Asti*, Эльвире Т и другим широко известным артистам. Ознакомиться с творчеством Юлии Колерт можно в ее паблике во "ВКонтакте", а также на всех музыкальных площадках.

*Russian Music Box (Рашн Мьюзик Бокс"), Asti (Асти).

Колерт Юлия Викторовна​

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