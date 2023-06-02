Томенко, Губерниев и "Большой театр". Как прошёл концерт "Белый пароход" в Барнауле

Фестиваль вёл Дмитрий Губерниев, а на одной сцене с детьми спели артисты "Большого театра" Николай Диденко и Любовь Петрова

02 июня 2023, 16:15, ИА Амител

Фестиваль "Белый пароход"/ Фото: Евгения Савина

Благотворительный фестиваль "Белый пароход" прошёл в Государственной филармонии Алтайского края 1 июня 2023 года. Мероприятие посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с супругой. На концерте выступили одарённые дети с особенностями развития из разных регионов страны вместе со звёздами оперы. А вёл фестиваль известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который заряжал энергией весь зал. Корреспондент amic.ru побывал на концерте и посмотрел, удался ли "Белый пароход" в Барнауле.

Как прошёл фестиваль?

Фестиваль прошёл при полном зале Государственной филармонии Алтайского края. Начался концерт с видеопрезентации проекта "Белый пароход" и выступления сводного хора проекта во главе с солисткой Марией Алексеевой, они исполнили песню Александры Пахмутовой "Хор хороший". Затем вступительную речь произнёс губернатор Виктор Томенко. Он поблагодарил организаторов конкурса за доверие и отметил, что край рад принять такое мероприятие – особенно в День защиты детей.

"Сегодня я обращаюсь ко всем взрослым: наша задача – сделать для детей детство радостным и счастливым. Конечно, детские мечты обязательно должны исполняться. Всероссийский фестиваль "Белый пароход" делает много для целых поколений юных талантов и дарований. Алтайское отделение Детского фонда также сделало всё, чтобы участники фестиваля почувствовали тепло, гостеприимство и доброту нашего края, чтобы они сюда вернулись. Я бы очень этого хотел. Я вас поздравляю с Днём защиты детей и желаю удачи и успехов", – подчеркнул Виктор Томенко.

Бурные овации вызвало появление на сцене ведущего фестиваля – известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Он тоже поблагодарил жителей Барнаула за тёплый приём и похвалил Барнаул и Алтайский край за организацию фестиваля.

"Блестящий город, прекрасные люди, замечательный край. Огромная радость, счастье быть сегодня здесь с удивительными людьми. Мы с "Белым пароходом" сотрудничаем уже много лет, потому что это действительно удивительный проект. 18 лет "Белому пароходу". Он даёт путевку в жизнь по-настоящему талантливым детям со всей России. И сегодня для вас будут петь юные артисты из 24 субъектов РФ – от Калининграда до Камчатки", – отметил Дмитрий Губерниев.

Фестиваль "Белый пароход" в Барнауле / Фото: Евгения Савина

Знаменитый комментатор не только объявлял артистов, но и спел с юным певцом из Омска Кириллом Варго песню "Мы маленькие дети, нам хочется гулять" под рок-гитару, на которой играл ребёнок-виртуоз Вероника Карпова. В конце песни Губерниев даже кинул в зал свой пиджак и показал вместе с мальчиком традиционную рокерскую "козу".

Постоянно на сцене находился симфонический оркестр филармонии Алтайского края, дирижировал которым солист Большого театра Сергей Диденко и дирижёр филармонии Дмитрий Лузин. Множество песен исполнял и сводный хор проекта "Белый пароход" с солистами, которыми были дети из разных регионов страны. Некоторые композиции сопровождались сурдопереводом: вместе с солистом выходил второй ребёнок, который показывал зрителям слова песни на языке жестов.

Вместе с детьми композиции исполнил не только Губерниев, но и Николай Диденко, а также его брат, оперный певец Олег Диденко, и солистка Большого театра Любовь Петрова, которая участвует в проекте в качестве преподавателя. Кроме того, перед гостями "Белого парохода" выступили джазмен Александр Подкидченко и группа "Квартет ПРО".

Зрители несли детям-солистам цветы, которые ребята брали с улыбками на лице. Некоторые успевали убежать со сцены, и их вызывали обратно, чтобы вручить благодарность. В конце зал приветствовал артистов стоя и овациями поблагодарил детей за выступление. Они в ответ хором несколько раз прокричали: "Спасибо".









































































































Фестиваль "Белый пароход" в Барнауле / Фото: Евгения Савина

Что такое "Белый пароход" и как он добрался до Барнаула?

"Белый пароход" – это российский благотворительный проект, созданный в 2005 году для поддержки музыкально-одарённых детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из неполных семей, из детских домов и интернатов. "Белый пароход" даёт им возможность обучиться вокалу, игре на музыкальных инструментах и работе в хоре.

Основатель проекта, знаменитый дирижёр Николай Диденко рассказал алтайским журналистам, что он придумал проект в 2005 году, когда попал на Амур и увидел на реке корабль, в котором организовали лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот. Там Николай Диденко встретил председателя правления Хабаровского краевого благотворительного фонда "АРИДИ" Ирину Юрьевскую и с ней они создали фестиваль.













































































































Фестиваль "Белый пароход" / Фото: Евгения Савина

Сначала мероприятие проводилось на корабле, а потом его стали делать и "на суше", сказал Николай Диденко. Сейчас же проект гастролирует по многим городам России, и вот, наконец, он добрался и до Алтайского края.

"Мы собираем талантливых детей со всей страны, родители которых не могут оплатить серьёзные конкурсы или серьёзные продвижения детей. И мы для них работаем три недели, собираются лучшие педагоги Москвы, делают программу, и затем мы проводим концерты. Сейчас мы приехали в Барнаул. Здесь необыкновенно талантливые дети. В частности, братья Лысяковы в этом году дебютировали в Большом театре. Это невероятно – в таком возрасте выступить там. Ребят отобрали среди многих детей, это потрясающе", – сказал Диденко.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что когда Николай Диденко предложил провести фестиваль в Алтайском крае, власти "ухватились за эту идею" и решили "с удовольствием принять гостей". Краевое отделение "Детского фонда" получило грант губернатора на организацию гастролей, и это позволило провести мероприятие на высоком уровне.

"Рад, что принимаем проект "Белый пароход". Я желаю всем его участникам успехов, удачи. Мы особенно радуемся алтайским ребятам. Их семь человек, они большие молодцы, мы будем за них болеть и будем ими гордиться. Мы в принципе очень гордимся нашими детьми – понимаем, что надо вкладывать и в инфраструктуру, где они сегодня репетируют, выступают, готовятся, учатся. Точно так же надо и помогать педагогам, заботиться о них, дальше сопровождать", – сказал Виктор Томенко.

Губернатор Томенко на фестивале "Белый пароход"/ Фото:Евгения Савина

Губернатор в беседе с журналистами напомнил, что в крае сейчас 89 муниципальных школ искусств, которые посещают более 27 тысяч детей. Ребята обучаются музыке, вокалу, хореографии, изобразительному и театральному искусству, а также участвуют в фестивалях и конкурсах. Более восьми тысяч алтайских детей в 2022 году стали победителями фестивалей конкурсов и смотров, отметил Томенко.

Томенко вместе с женой присутствовал на трёхчасовом концерте до его окончания. А после глава региона лично встретился и пообщался с детьми за чаем.

Напомним, что фестиваль "Белый пароход" пройдёт ещё и в Бийске. В наукограде он состоится на сцене Городского дворца культуры. Закончится гастрольный тур экскурсионной программой для детей в Республике Алтай.