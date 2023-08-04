На предприятии также выросло число сотрудников более чем на тысячу

04 августа 2023, 11:47, ИА Амител

Фото: АО "Барнаултрансмаш"

Производитель дизелей для БМП и прочей техники "Барнаултрансмаш" существенно нарастил темпы производства, сообщили в алтайском Минпромэнерго.

"Барнаултрансмаш" за семь месяцев 2023 года практически выполнил показатели 2022 года, в том числе в рамках гособоронзаказа", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что за этот период завод увеличил объемы производства на 46% в сравнении с показателями семи месяцев прошлого года.

Также стало известно, что штат сотрудников предприятия приближается к 2,5 тыс., в то время как в прошлом году здесь трудились чуть больше 1,4 тыс. человек.