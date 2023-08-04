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"Барнаултрансмаш" существенно нарастил темпы производства

На предприятии также выросло число сотрудников более чем на тысячу

04 августа 2023, 11:47, ИА Амител

Фото: АО "Барнаултрансмаш"
Фото: АО "Барнаултрансмаш"

Производитель дизелей для БМП и прочей техники "Барнаултрансмаш" существенно нарастил темпы производства, сообщили в алтайском Минпромэнерго.

"Барнаултрансмаш" за семь месяцев 2023 года практически выполнил показатели 2022 года, в том числе в рамках гособоронзаказа", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что за этот период завод увеличил объемы производства на 46% в сравнении с показателями семи месяцев прошлого года.

Также стало известно, что штат сотрудников предприятия приближается к 2,5 тыс., в то время как в прошлом году здесь трудились чуть больше 1,4 тыс. человек.

Барнаул промышленность

Комментарии 6

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Гость

12:55:31 04-08-2023

я еще помню время , когда на Трансмаше работало около 4 тыс человек.

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Гость

13:12:38 04-08-2023

Гость (12:55:31 04-08-2023) я еще помню время , когда на Трансмаше работало около 4 тыс ... И что? На моторном заводе в свое время работало 22,5 тыс.

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Гость

13:30:16 04-08-2023

Гость (13:12:38 04-08-2023) И что? На моторном заводе в свое время работало 22,5 тыс. ... Да ничего! Замечательно, что восстанавливаются предприятия! А сколько ранее на моторном работало и пр завода/предприятиях -так забыть пора!

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Гость

13:49:29 04-08-2023

Замечательно! Численность выросла на 79%, а объемы производства на 46%. Вопрос, на сколько упала производительность труда??

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Сергей

15:45:44 04-08-2023

Гость (13:49:29 04-08-2023) Замечательно! Численность выросла на 79%, а объемы производс... Набрали-то людей без опыта - обучают.

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Гость

15:54:57 04-08-2023

Пока обучатся - половина отвалится.

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