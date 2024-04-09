Барнаулу выделили 50 млн рублей на ремонт трамвайных путей

По 25 млн на модернизацию инфраструктуры электротранспорта получат Бийск и Рубцовск

09 апреля 2024, 12:31, ИА Амител

Трамвайные пути / Фото: t.me/mintrans22

Барнаулу выделили 50 млн рублей на ремонт трамвайных путей, сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края. Помимо этого, по 25 млн дадут Бийску на ремонт кабельных линий и Рубцовску – на замену контактной сети. "Таким образом, общий объем краевой субсидии, направленной на модернизацию инфраструктуры электротранспорта, составит 100 млн рублей", – отметили в Минтрансе.