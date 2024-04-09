Барнаулу выделили 50 млн рублей на ремонт трамвайных путей
По 25 млн на модернизацию инфраструктуры электротранспорта получат Бийск и Рубцовск
09 апреля 2024, 12:31, ИА Амител
Трамвайные пути / Фото: t.me/mintrans22
Барнаулу выделили 50 млн рублей на ремонт трамвайных путей, сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Помимо этого, по 25 млн дадут Бийску на ремонт кабельных линий и Рубцовску – на замену контактной сети.
"Таким образом, общий объем краевой субсидии, направленной на модернизацию инфраструктуры электротранспорта, составит 100 млн рублей", – отметили в Минтрансе.
13:51:07 09-04-2024
Деньги освоют быстро - главное результат только на бумаге, а на деле его ни как ни проверишь
14:06:34 09-04-2024
Что такое 50млн. на город?Это проложить 1 км трамвайного пути?Рельсы,шпалы,скрепление ,инертные материалы,зарплата рабочим ,да тут ещё и на километр может не хватить.Смешная сумма.
14:40:29 09-04-2024
Километр пути если с 0 построить. Вам как минимум насыпи сыпать не надо. Так что не надо сразу из всех дураков делать. Началось воровство...
15:55:20 09-04-2024
Гость (14:40:29 09-04-2024) Километр пути если с 0 построить. Вам как минимум насыпи сып... А что вы надеетесь на эти 50 млн. рублей сделать ремонт всей сети трамвайных линий в городе?Утопия!
16:09:31 09-04-2024
Акакий (15:55:20 09-04-2024) А что вы надеетесь на эти 50 млн. рублей сделать ремонт всей... Ну не километр же два хотя бы....
16:21:57 09-04-2024
Гость (16:09:31 09-04-2024) Ну не километр же два хотя бы....... По нынешним ценам на комплектующие,едва ли.Тут одни рельсы потянут будь здоров,не говоря об остальном.
14:50:14 09-04-2024
Давно пора. Надоели эти трамвайные стуки колесные. С каждым годом они все громче и громче. Может и аварий с трамваями поменьше будет.
16:02:42 09-04-2024
На фото деревянные шпалы, а должны быть бетонные. Кольцо на Новом рынке строилось в мае 2022 года, там тоже шпалы деревянные, они кстати не рассчитаны на новые трамваи, которые весят в 2 раза больше старых чехов. Бесполезное вливание средств. Из-за аномальных зим с дождями в январе деревяшке приходит беда. Нужна полная замена дерева на бетон.
17:03:54 09-04-2024
Недавно писали о тарифах на проезд. Оказывается себестоимость поездки на трамвае дороже. Так зачем трамваи нужны?