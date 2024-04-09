В Барнауле восстановили движение трамваев по прежним маршрутам после поломки путей
С вечера 8 апреля схемы движения вынуждены были изменить вагоны № 1, 4 и 7
09 апреля 2024, 07:29, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле восстановили движение трамваев № 1, 4 и 7, сообщает мэрия.
Их схемы корректировали после поломки путей в районе Нового рынка, где вечером 8 апреля с рельсов сошел новый белорусский трамвай.
"Движение трамвайных маршрутов восстановлено", – отметили в пресс-службе.
07:49:11 09-04-2024
Как могли сломаться пути, если им ещё и года нет ? Кто виноват ???
08:06:07 09-04-2024
Гость (07:49:11 09-04-2024) Как могли сломаться пути, если им ещё и года нет ? Кто вино... Там временная стрелка сформирована, когда мост ремонтировать, а демонтировать до снега не успели, вот одна колёсная пара поехала по одним путям, а вторая по вторым. Стрелку надо заклинило в одном положении, а лучше совсем демонтировать.
08:45:43 09-04-2024
Не приживаются в Барнауле белорусские трамваи!
А сколько было восхищения ими перед покупкой! Проехал- делюсь: не знаю,что с низкопольностью,но ногу надо задирать на входе едва-ли не выше,чем в Татре. В салоне сиденья на приступочке взгромождены,причём довольно высоко- пенсам могут быть недоступны. На стыках так-же подпрыгивает,как и его предшественники. Гремит при езде,никакой бесшумности. И это нам впарили по 70 лямов штучка???!!! Будем ждать Отмашкинские- он обещал не дороже 30 за штуку.
09:00:13 09-04-2024
Гость (08:45:43 09-04-2024) Не приживаются в Барнауле белорусские трамваи!А сколько ... Кто выбрал эту модель для нашего города?За бешеные деньги только морока и никакого толка.Старые Татры и то практичнее и удобнее.
10:33:39 09-04-2024
Акакий (09:00:13 09-04-2024) Кто выбрал эту модель для нашего города?За бешеные деньги то... Я от белорусского трамвая в целом не в восторге. Он не лучше татры. Но и не хуже!
10:49:16 09-04-2024
Гость (10:33:39 09-04-2024) Я от белорусского трамвая в целом не в восторге. Он не лучше... Вот только Татрам сколько, лет сорок минимум? И они ходят. А этот трамвай скрипит так, что ощущение, что он вот-вот развалится прямо здесь и сейчас. Ну и да, неудобные они до ужаса, трамваи эти. Даже при малом количестве пассажиров. А если он пойдет битком, то там будет ни зайти, ни выйти нормально, с этими перепадами высоты.
12:01:23 09-04-2024
Гость (10:49:16 09-04-2024) Вот только Татрам сколько, лет сорок минимум? И они ходят. А... Это как невкусная конфета в красивой обертке. Явно наши клюнули на дизайн, а в итоге морока.
13:23:40 09-04-2024
Акакий (09:00:13 09-04-2024) Кто выбрал эту модель для нашего города?За бешеные деньги то... Придётся потерпеть, пока Татры состарятся.
14:18:41 09-04-2024
Жора (13:23:40 09-04-2024) Придётся потерпеть, пока Татры состарятся.... Они и так старей поповой собаки,только вот основную работу делают всё таки они.А на эти новые какие надежды?Помучаются с ними и поставят куда нибудь на задворки.Как синий карлинский червяк ,который совсем исчез из поля зрения.
10:08:16 09-04-2024
Гость (08:45:43 09-04-2024) Не приживаются в Барнауле белорусские трамваи!А сколько ... АНАЛОГИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ! В одну сторону пришлось ехать на не новом большом 57 автобусе, низкопольном, в середине площадка для колясок, конструкция довольно удобная. В обратную на белорусском трамвае. Вроде он похож на тот автобус. Но реализация так себе...Да, взбираться во вторую дверь непросто, выходить через первую лучше. Если сесть на низкие сиденья, то брюки пачкаются о соседние подиумы. Плюс в том, что дверей много. Но в целом автобус 57 удобнее.
10:47:06 09-04-2024
Трамвай не причем вообще. Трамвай классный. Там стрелка. Ещё из без контррельса. Трамвай по крестовина ушел потому что колеса новые со старыми проскочил бы. Вина исключительно путейского начальства Горэлектротранс а.
13:05:55 09-04-2024
Благодаря белорусским трамваям в городе Барнауле появляются новые маршруты.
По путям валяются всякие пружинки, интересно, это новые или старые трамваи отторгают запчасти? Кстати старая Татра весит 18 тонн, а новый белорус 33 тонны. Наступит день, когда он в Гору не сможет подняться.
15:09:00 09-04-2024
Татры классные, вот бы ещё купить даже б/у. А белорусские пусть города-лохи покупают. Это как старая Тойотка - борозды не испортит!