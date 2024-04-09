В Барнауле восстановили движение трамваев по прежним маршрутам после поломки путей

С вечера 8 апреля схемы движения вынуждены были изменить вагоны № 1, 4 и 7

09 апреля 2024, 07:29, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле восстановили движение трамваев № 1, 4 и 7, сообщает мэрия. Их схемы корректировали после поломки путей в районе Нового рынка, где вечером 8 апреля с рельсов сошел новый белорусский трамвай. "Движение трамвайных маршрутов восстановлено", – отметили в пресс-службе.