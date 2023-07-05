Барнхаусы для барнаульцев. Еще три семьи стали ближе к строительству своего дома

Популярный застройщик “Два этажа” провел день открытых дверей и разыграл сразу три сертификата на покупку или строительство жилья

05 июля 2023, 10:15, ИА Амител LjN8K3Ls2

День открытых дверей компании "2 Этажа" / Фото предоставлено компанией

Барнаульцы продолжают интересоваться строительством малоэтажного жилья в пригороде – день открытых дверей известного в городе застройщика, обладателя “Народного знака качества” от amic.ru и радио Business FM Барнаул* компании “Два этажа” собрал 200 гостей. И трое из них выиграли сертификаты на покупку или строительство жилья.

Мероприятие прошло в микрорайоне “Палитра” поселка “Фирсово”, где “Два этажа” уже построили более 30 домов. Гости собрались на одном из участков с готовым домом, построенным в современном стиле барнхаус. Именно такие дома все чаще выбирают клиенты компании: стильный дом с панорамным остеклением, двухсветным пространством, где высота потолка четыре метра, и простой, но функциональной планировкой. И размер его тоже самый востребованный – 100 “квадратов”.

День открытых дверей стал отличной возможностью лучше познакомиться с проектами компании и даже удостовериться в высоком качестве материалов: гости соревновались в том, кто быстрее распилит блок из газобетона и кто сможет разбить закаленное стекло. Представить себя на месте будущего хозяина такого дома помогли экскурсии по готовым барнхаусам.

Кстати, компания “Два этажа” активно работает с ипотечными программами: самые выгодные из них представили сотрудники Сбербанка и Россельхозбанка.

Событием, которого все ждали, стал розыгрыш трех денежных сертификатов на покупку готового дома или строительство под заказ по одному из типовых проектов. Выиграть мог каждый: на входе все гости получали индивидуальный номер, который затем попадал в лототрон. Три “номерка” стали счастливыми и принесли своим хозяевам сертификаты на 100, 150 и 250 тысяч рублей. Но все без исключения унесли с собой заряд хорошего настроения.









































































































































День открытых дверей компании "2 Этажа" / Фото предоставлено компанией

Дома в “амбарном” стиле, получившем название “Барнхаус”, нравятся и своими четкими линиями, и отсутствием перегородок между комнатами и крышей, и обилием света. Такой стиль настраивает на единение с природой, он объединяет преимущества сразу трех полюбившихся течений: лофта, минимализма и био-тека. Чаще всего такие дома возводят каркасным методом, однако отличием предложения компании “Два этажа” остается строительство из газобетона."2 Этажа" (ИП Берг Андрей Анатольевич)

Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 92, корпус 2, офис 201

Тел.: +7 (3852) 52-98-98

E-mail: 2etazha@bk.ru

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