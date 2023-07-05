Барнхаусы для барнаульцев. Еще три семьи стали ближе к строительству своего дома
Популярный застройщик “Два этажа” провел день открытых дверей и разыграл сразу три сертификата на покупку или строительство жилья
05 июля 2023, 10:15, ИА Амител LjN8K3Ls2
Барнаульцы продолжают интересоваться строительством малоэтажного жилья в пригороде – день открытых дверей известного в городе застройщика, обладателя “Народного знака качества” от amic.ru и радио Business FM Барнаул* компании “Два этажа” собрал 200 гостей. И трое из них выиграли сертификаты на покупку или строительство жилья.
Мероприятие прошло в микрорайоне “Палитра” поселка “Фирсово”, где “Два этажа” уже построили более 30 домов. Гости собрались на одном из участков с готовым домом, построенным в современном стиле барнхаус. Именно такие дома все чаще выбирают клиенты компании: стильный дом с панорамным остеклением, двухсветным пространством, где высота потолка четыре метра, и простой, но функциональной планировкой. И размер его тоже самый востребованный – 100 “квадратов”.
День открытых дверей стал отличной возможностью лучше познакомиться с проектами компании и даже удостовериться в высоком качестве материалов: гости соревновались в том, кто быстрее распилит блок из газобетона и кто сможет разбить закаленное стекло. Представить себя на месте будущего хозяина такого дома помогли экскурсии по готовым барнхаусам.
Кстати, компания “Два этажа” активно работает с ипотечными программами: самые выгодные из них представили сотрудники Сбербанка и Россельхозбанка.
Событием, которого все ждали, стал розыгрыш трех денежных сертификатов на покупку готового дома или строительство под заказ по одному из типовых проектов. Выиграть мог каждый: на входе все гости получали индивидуальный номер, который затем попадал в лототрон. Три “номерка” стали счастливыми и принесли своим хозяевам сертификаты на 100, 150 и 250 тысяч рублей. Но все без исключения унесли с собой заряд хорошего настроения.
Дома в “амбарном” стиле, получившем название “Барнхаус”, нравятся и своими четкими линиями, и отсутствием перегородок между комнатами и крышей, и обилием света. Такой стиль настраивает на единение с природой, он объединяет преимущества сразу трех полюбившихся течений: лофта, минимализма и био-тека. Чаще всего такие дома возводят каркасным методом, однако отличием предложения компании “Два этажа” остается строительство из газобетона."2 Этажа" (ИП Берг Андрей Анатольевич)
Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 92, корпус 2, офис 201
Тел.: +7 (3852) 52-98-98
E-mail: 2etazha@bk.ru
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10:41:58 05-07-2023
Сколько на отопление панорамного остекления и 4 м этажа уходит?
10:46:33 05-07-2023
Гость (10:41:58 05-07-2023) Сколько на отопление панорамного остекления и 4 м этажа ухо... Да не считаем мы деньги за коммуналку! Ну не можешь так, покупай хрущевку и живи там. В чем проблема-то?
14:10:24 05-07-2023
Гость (10:46:33 05-07-2023) Да не считаем мы деньги за коммуналку! Ну не можешь так, по... Там и живу, еще бесплатно досталось. В центре города.
10:54:49 05-07-2023
Гость (10:41:58 05-07-2023) Сколько на отопление панорамного остекления и 4 м этажа ухо... пол-кубометра дров
11:48:35 05-07-2023
Развязку для выезда - заезда организуйте, а то выскакивают на трассу как с главной дороги! Сколько еще аварий там должно случится , молчу уже про камни в лобовое , вся дорога в камнях.
12:22:57 05-07-2023
Не отпускает деревня селюков. Никак не отпускает.
13:24:03 05-07-2023
Гость (12:22:57 05-07-2023) Не отпускает деревня селюков. Никак не отпускает. ... Ну ты старайся, мож когда-то и станешь горожанином.
20:28:18 05-07-2023
Между прочим, хорошие ребята. Застройщик года по версии амик. Мужики уже набили себе определённых шишек и сейчас делают хороший продукт на продажу. Многие застройщики на продажу делают откровенное гэ...