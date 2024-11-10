Баскетболисты "Барнаула" обыграли "Иркут"

Теперь команда занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги

10 ноября 2024, 18:20, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: pxhere.com/ru/photo/952706

Баскетболисты "Барнаула" выиграли в Иркутске. Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги против "Иркута" состоялся сегодня и завершился победой команды Александра Герасимова с результатом 76:68.

Счет по четвертям – 16:19, 21:12, 20:16, 19:21. Самым результативным у барнаульцев стал Милян Маркович, набравший 18 очков. Кстати, сегодня боснийскому легионеру "горожан" исполнилось 32 года.

После победы в Иркутске "Барнаул" занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги.

Следующий матч алтайские баскетболисты проведут 13 ноября вновь в гостях против владивостокского "Динамо".