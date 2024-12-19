Баскетболисты "Барнаула" одержали победу на своей площадке

Трехматчевая серия поражений была прервана

19 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com / Ben Hershey

На своей площадке баскетболисты "Барнаула" выиграли в матче против БК "Тамбов".

Матч чемпионата мужской Суперлиги состоялся в спорткомплексе "Победа" вечером 18 декабря. Со счетом 80:60 он завершился в пользу алтайских подопечных Александра Герасимова. Самыми результативными игроками у барнаульцев стали Дмитрий Карбусов и Всеволод Тишин: они набрали по 13 очков.

Этой победой барнаульские баскетболисты прервали трехматчевую серию поражений. Сейчас команда поднялась с восьмого на седьмое место в турнирной таблице.

Следующий матч "Барнаул" снова проведет дома 22 декабря против БК "Новосибирск", который сейчас располагается на восьмой строке.