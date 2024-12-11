Баскетболисты "Барнаула" проиграли в Челябинске
Игра завершилась со счетом 80:70
11 декабря 2024, 10:29, ИА Амител
БК "Барнаул" проиграл в Челябинске. Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги против "Челбаскета" состоялся 10 декабря и завершился поражением алтайских баскетболистов со счетом 70:80.
После первой четверти игры "Барнаул" уступал – 19:21. А на большой перерыв команды ушли при счете 36:44 не в пользу барнаульцев. В третьей четверти на площадке шла равная борьба, и перед заключительным отрезком игры барнаульцы уступали – 51:59. В последней четверти челябинцы вновь стали немного точнее и праздновали итоговую победу – 80:70.
Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты "Челбаскета" Вадим Стубеда и Андрей Топтунов. Они набрали по 18 очков. У "Барнаула" лучшую результативность показал Виталий Лютыч. В его активе 13 очков.
Несмотря на проигрыш в Челябинске, команда Александра Герасимова остается на седьмом месте. "Челбаскет" поднялся с девятой на восьмую строку.
Следующий матч "Барнаул" проведет дома 15 декабря против дублеров московского ЦСКА.
18:17:54 11-12-2024
а нужны такие "спортсмены"? это ж куча денег, расформировать нафиг нерезультативные команды