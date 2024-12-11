Баскетболисты "Барнаула" проиграли в Челябинске

Игра завершилась со счетом 80:70

11 декабря 2024, 10:29, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

БК "Барнаул" проиграл в Челябинске. Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги против "Челбаскета" состоялся 10 декабря и завершился поражением алтайских баскетболистов со счетом 70:80.

После первой четверти игры "Барнаул" уступал – 19:21. А на большой перерыв команды ушли при счете 36:44 не в пользу барнаульцев. В третьей четверти на площадке шла равная борьба, и перед заключительным отрезком игры барнаульцы уступали – 51:59. В последней четверти челябинцы вновь стали немного точнее и праздновали итоговую победу – 80:70.

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты "Челбаскета" Вадим Стубеда и Андрей Топтунов. Они набрали по 18 очков. У "Барнаула" лучшую результативность показал Виталий Лютыч. В его активе 13 очков.

Несмотря на проигрыш в Челябинске, команда Александра Герасимова остается на седьмом месте. "Челбаскет" поднялся с девятой на восьмую строку.

Следующий матч "Барнаул" проведет дома 15 декабря против дублеров московского ЦСКА.