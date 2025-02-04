Баскетболисты "Барнаула" выиграли на своей площадке у команды из Краснодара

Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги против СШОР "Локомотив-Кубань" завершился с результатом 89:71 в пользу барнаульцев

04 февраля 2025, 06:40, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com / Kylie Osullivan

Баскетболисты "Барнаула" выиграли на своей площадке. Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги против СШОР "Локомотив-Кубань" из Краснодара состоялся 3 февраля в спорткомплексе "Победа" и завершился с результатом 89:71 в пользу хозяев.

Счет по четвертям – 22:26, 21:11, 22:14, 24:20. Самым результативным у барнаульцев стал Иван Самойленко. Он набрал 16 очков.

Сейчас команда Александра Герасимова занимает девятое место в турнирной таблице, и продолжает борьбу за выход в плей-офф Суперлиги. Для этого "Барнаулу" необходимо попасть в восьмерку сильнейших. Следующий матч алтайские баскетболисты вновь проведут дома 6 февраля. В гости к барнаульцам приедет "Барс-РГЭУ" из Ростова-на-Дону.