Баскетболисты "Барнаула" выиграли в Москве

Алтайские спортсмены победили ЦСКА-2 со счетом 83:75

21 марта 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Баскетболисты "Барнаула" выиграли у ЦСКА-2 в Москве. Предпоследний матч регулярного чемпионата мужской Суперлиги состоялся вечером 20 марта в столичном Дворце спорта "Динамо" и завершился победой команды Александра Герасимова с результатом 83:75.

Счет по четвертям составил 21:15, 21:14, 13:27, 28:19. Самым результативным у барнаульцев стал Роман Лагутин. Он набрал 19 очков.

Алтайские баскетболисты сейчас занимают восьмое место в турнирной таблице. Дублеры ЦСКА на второй строке.

Заключительный матч первого этапа "Барнаул" вновь проведет на выезде в воскресенье 23 марта против "Тамбова".