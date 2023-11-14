Баскетболисты "Барнаула" выиграли в Москве у МБА-МАИ
Большую часть матча барнаульцы уступали в счете, но на заключительном отрезке переломили ход неудачно складывающейся игры
14 ноября 2023, 10:43, ИА Амител
Баскетболисты "Барнаула" выиграли в Москве. Матч чемпионата мужской Суперлиги против столичного МБА-МАИ состоялся вечером 13 ноября и завершился с результатом 71:65 в пользу алтайской команды.
Большую часть матча барнаульцы уступали в счете, но на заключительном отрезке переломили ход неудачно складывающейся игры и праздновали итоговый успех. Счет по четвертям: 11:16, 19:19, 17:20, 24:10.
Самым результативным у победителей стал Алимджан Федюшин, который набрал 21 очко, а также записал на свой счет семь подборов, четыре перехвата и два блок-шота.
После успеха в столице команда Александра Герасимова занимает третье место из 16 участников чемпионата Суперлиги. Москвичи на 12-й строке. Следующий матч "Барнаул" вновь проведет на выезде. 16 ноября в Ижевске соперником "горожан" станет местная команда "Купол-Родники", которая занимает 14-ю позицию.
11:41:41 14-11-2023
Вот это молодцы наши ребята! МАИ =очень известная команда и подкармливается ВТБ ,наверно, неплохо. Есть у них материальный стимул.А у наших, как обычно для Сибири, наверно, только моральный стимул.И чуть выше средней по Алтаю зарплатой.