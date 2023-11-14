Баскетболисты "Барнаула" выиграли в Москве у МБА-МАИ

Большую часть матча барнаульцы уступали в счете, но на заключительном отрезке переломили ход неудачно складывающейся игры

14 ноября 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Баскетболисты "Барнаула" выиграли в Москве. Матч чемпионата мужской Суперлиги против столичного МБА-МАИ состоялся вечером 13 ноября и завершился с результатом 71:65 в пользу алтайской команды.

Большую часть матча барнаульцы уступали в счете, но на заключительном отрезке переломили ход неудачно складывающейся игры и праздновали итоговый успех. Счет по четвертям: 11:16, 19:19, 17:20, 24:10.

Самым результативным у победителей стал Алимджан Федюшин, который набрал 21 очко, а также записал на свой счет семь подборов, четыре перехвата и два блок-шота.

После успеха в столице команда Александра Герасимова занимает третье место из 16 участников чемпионата Суперлиги. Москвичи на 12-й строке. Следующий матч "Барнаул" вновь проведет на выезде. 16 ноября в Ижевске соперником "горожан" станет местная команда "Купол-Родники", которая занимает 14-ю позицию.