Баскетболисты "Барнаула" выиграли в Ростове-на-Дону

Самым результативным игроком стал Бранислав Сужнев

02 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Игра в баскетбол / Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Спортсмены баскетбольного клуба "Барнаул" обыграли команду "БАРС-РГЭУ" в Ростове-на-Дону. Матч состоялся 1 ноября в рамках чемпионата мужской Суперлиги и завершился с результатом 76:70 в пользу "горожан".

Счет по четвертям – 14:17, 23:10, 16:24, 23:19.

Самым результативным у барнаульцев стал сербский легионер команды Бранислав Сужнев. Он набрал 16 очков.

После успеха в Ростове-на-Дону подопечные главного тренера Александра Герасимова занимают шестое место в турнирной таблице Суперлиги.

Следующий матч "Барнаул" проведет дома 6 ноября в рамках Кубка России против БК "Тамбов".