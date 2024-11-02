Баскетболисты "Барнаула" выиграли в Ростове-на-Дону
Самым результативным игроком стал Бранислав Сужнев
02 ноября 2024, 13:40, ИА Амител
Игра в баскетбол / Фото: Markus Spiske / unsplash.com
Спортсмены баскетбольного клуба "Барнаул" обыграли команду "БАРС-РГЭУ" в Ростове-на-Дону. Матч состоялся 1 ноября в рамках чемпионата мужской Суперлиги и завершился с результатом 76:70 в пользу "горожан".
Счет по четвертям – 14:17, 23:10, 16:24, 23:19.
Самым результативным у барнаульцев стал сербский легионер команды Бранислав Сужнев. Он набрал 16 очков.
После успеха в Ростове-на-Дону подопечные главного тренера Александра Герасимова занимают шестое место в турнирной таблице Суперлиги.
Следующий матч "Барнаул" проведет дома 6 ноября в рамках Кубка России против БК "Тамбов".
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