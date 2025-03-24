Несмотря на это, они все равно пробились в плей-офф турнира

24 марта 2025, 10:15, ИА Амител

Баскетболисты "Барнаула" завершили регулярный чемпионат мужской Суперлиги поражением на выезде. Матч против "Тамбова" состоялся вечером 23 марта.

Основное время завершилось вничью – 71:71, а в овертайме точнее стали тамбовские баскетболисты. Итоговый счет – 80:76.

Несмотря на проигрыш, барнаульцы завершили регулярный чемпионат на восьмом месте и вышли в плей-офф турнира. Теперь в четвертьфинале команду Александра Герасимова ждет серия до трех побед с победителем первого этапа – клубом "Темп-СУМЗ" из Ревды. Первый матч пройдет на площадке уральцев. Точное расписание игр пока не определено.