Басков тратит на отдых на Алтае много денег, чтобы помолчать и посмотреть на муравьев
Несколько раз в год он уезжает отдыхать в уединенный пятизвездочный отель на Телецком озере
27 мая 2025, 11:14, ИА Амител
Российский певец Николай Басков тратит на отдых в Республике Алтай по 300 тысяч рублей за сутки, а озеро Телецкое считает своим местом силы. Об этом он рассказал в передаче "Ты не поверишь" на телеканале НТВ.
Басков рассказал, что несколько раз в год уезжает отдыхать в уединенный пятизвездочный отель на Телецком озере. На природе он принимает пантовые ванны, совершает прогулки на вертолете и ловит рыбу.
"Потрясающее место. Хотя бы на неделю уехать одному и побыть в тишине. Я выключаю телефон", – рассказал певец.
На отдыхе он рассматривает, как ползают муравьи и летают бабочки. При этом, чтобы набраться сил, нельзя ни телевизор смотреть, ни радио слушать, ни с людьми разговаривать.
11:32:05 27-05-2025
Эх Коля, Коля.
Лучше за 50 т.р, а остальное детям........
11:39:01 27-05-2025
ну если деньги позволяют, то почему бы и да. ктож спорит-то
11:53:42 27-05-2025
Гость (11:39:01 27-05-2025) ну если деньги позволяют, то почему бы и да. ктож спорит-то... Так он за границей нон грата, кроме Африки. Вот и едет на Алтай
12:16:23 27-05-2025
Гость (11:53:42 27-05-2025) Так он за границей нон грата, кроме Африки. Вот и едет на Ал... ну это естественно.
я бы тоже, лучше в турцию на выходные с билетом за 5 тр туда и обратно слетал, чем через всю страну ехать, в резортах с с золотыми унитазами бешеные деньги тратить.
12:22:12 27-05-2025
Гость (12:16:23 27-05-2025) ну это естественно.я бы тоже, лучше в турцию на выходные... Хаха. За пять тыр. Басков? Полетит он эконом рейсом.. а насчёт унитаза так может у него такое требование к гостинице. Чтобы золотой унитаз был
13:40:49 27-05-2025
А-ха-ха, "золотому" голосу, золотой унитаз.😂🤣😅🤣
12:37:06 27-05-2025
Пусть лучше молчит и на муравьёв смотрит
14:02:28 27-05-2025
Муравьи на Баскова смотрят или нет?
14:34:00 27-05-2025
да, там прекрасный отель. но спешу обрадовать - продукты там закупают в пятерочке Артыбаша повара (Венгры, Итальянцы - да, повара там отличные) отбирают придирчиво, наблюдала там сто раз за эттим. И потом везут на базу где проживание от 150 сутки, фулбоард
15:09:31 27-05-2025
Десятку мне бы платил и смотрел у меня на даче на муравьев я бы ему картонку даже подстелил
16:02:32 27-05-2025
Сам заработал и сам тратит
16:06:48 27-05-2025
Завидуйте молча. Он эти деньги у сирот не отнимает, никого не грабит, он работает, и люди его работу оценивают и оплачивают. Не всем о нравится, но на вкус и цвет все фломастеры разные. Я к нему совершенно равнодушна, но чужой труд всегда уважаю, и тоже отдыхаю по своим доходам. Поэтому не завидуйте - здоровее будете.
17:07:42 27-05-2025
гость (16:06:48 27-05-2025) Завидуйте молча. Он эти деньги у сирот не отнимает, никого н... Трудяга Басков.
16:33:32 27-05-2025
Правильно, такие деньги нужно вести к нам на Алтай ,нужно развивать наш Алтай.
Правда не знаю, деньги пойдут на развитие нашего Алтая или в карман какому-нибудь москвичу А ещё того клеще ,иностранцу
16:35:19 27-05-2025
На Алтае именно так и нужно отдыхать:
отключить все мобильники всю связь и наслаждаться природой Правильно Коля понял, наша Земля Алтайская это место силы
16:54:15 27-05-2025
Старожил (16:35:19 27-05-2025) На Алтае именно так и нужно отдыхать:отключить все мобил... Какую всё силу вы тут находите? Ну правда, расскажите, а? Понятие то модное нынче
03:28:24 29-05-2025
Комменты выше характерны для ущербных, ничего не могущих, кроме поругания, окружающих их людей, тех, кто талантлив, много работает и может изрядно заработанное тратить так, как сами они никогда не смогут. Отсюда зло, ненависть и насмешки. Жаль, так и не поймут никогда своё ничтожество.
13:58:25 29-05-2025
Коля , за 4 сутки у нас бы отдохнул .. Неикже отеля с 5 звёздами.