Басков тратит на отдых на Алтае много денег, чтобы помолчать и посмотреть на муравьев

Несколько раз в год он уезжает отдыхать в уединенный пятизвездочный отель на Телецком озере

27 мая 2025, 11:14, ИА Амител

Николай Басков / Фото: Telegram-канал Николая Баскова / t.me/baskovnikolay

Российский певец Николай Басков тратит на отдых в Республике Алтай по 300 тысяч рублей за сутки, а озеро Телецкое считает своим местом силы. Об этом он рассказал в передаче "Ты не поверишь" на телеканале НТВ.

Басков рассказал, что несколько раз в год уезжает отдыхать в уединенный пятизвездочный отель на Телецком озере. На природе он принимает пантовые ванны, совершает прогулки на вертолете и ловит рыбу.

"Потрясающее место. Хотя бы на неделю уехать одному и побыть в тишине. Я выключаю телефон", – рассказал певец.

На отдыхе он рассматривает, как ползают муравьи и летают бабочки. При этом, чтобы набраться сил, нельзя ни телевизор смотреть, ни радио слушать, ни с людьми разговаривать.