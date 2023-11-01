Бассейн, музей, театр. Как алтайские школьники проводят инженерные каникулы в АлтГТУ?

Днем они, как и студенты, посещают занятия, а вечером для них организуют досуг

01 ноября 2023, 10:00, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Полсотни старшеклассников из Рубцовска, Бийска, Павловска, Ребрихи, Шипуново, Тальменки, Топчихи, Алейска, Локтевского, Змеиногорского и Алтайского районов проводят школьные каникулы в АлтГТУ. Их организовала команда проекта "Научно-технологической смены для старшеклассников "Инженерные каникулы" в составе ведущих преподавателей АлтГТУ и приглашенных экспертов в сфере предпринимательства и управления. Мероприятие поддержано грантом "Росмолодежи".

Свой первый день каникул ребята начали со знакомства с Алтайским государственным техническим университетом – посетили выставочные площадки архитектуры и дизайна института, музей университета, поплавали в бассейне "Олимпийский", познакомились с творческими студенческими коллективами.

"Я планирую поступать в "Политех", а инженерные каникулы для меня – отличная возможность узнать о вузе, посмотреть, как здесь все устроено, какие дополнительные возможности предоставляют для самореализации", ­– говорит ученица из села Сорочий Лог Первомайского района Ирина Картакова.

Особое впечатление на нее произвел мастер-класс предпринимателя Степана Карасева, который рассказал личную историю успеха.

В программе интенсива задействованы все институты и факультеты вуза, военный учебный центр. На практических занятиях школьники будут:

готовить лимонады;

учиться определять качество продуктов питания;

оказывать первую медицинскую помощь;

участвовать в лабораторных работах по физике, химии и деловых играх.

По вечерам для ребят организуют тренировки в спортивном манеже и бассейне "Олимпийский".

"За четыре дня они смогут почувствовать себя настоящими студентами. Их поселили в номера гостиничного типа общежитий студенческого городка, а питаются они в столовой пищевого корпуса университета. Днем они, так же как и студенты, посещают занятия, а вечером им организуем концерт или проводим занятия в манеже и бассейне", ­– уточняют в центре профориентации и довузовской подготовки АлтГТУ.1 ноября школьников поведут в Алтайский государственный музыкальный театр смотреть мюзикл "Ползунов". Так старшеклассники не только смогут узнать об АлтГТУ, но и проведут время с пользой.