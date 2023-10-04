"Инженерные каникулы". Школьники Алтайского края проведут четыре дня в АлтГТУ
Став на несколько дней полноправными студентами университета, ребята узнают о различных технических специальностях
04 октября 2023, 15:00, ИА Амител
Полсотни учеников старших классов из Рубцовска, Бийска, Павловска, Ребрихи, Шипуново, Тальменки, Топчихи, Алейска, Локтевского, Змеиногорского и Алтайского районов проведут свои школьные каникулы в АлтГТУ. Они посетят четырехдневный образовательный интенсив, организованный командой проекта научно-технологической смены для старшеклассников "Инженерные каникулы" в составе ведущих преподавателей вуза и приглашенных экспертов в сфере предпринимательства и управления.
Что интересного будет на интенсиве?
Школьники погрузятся в атмосферу студенчества и познакомятся с различными инженерными специальностями.
"Старшеклассники смогут на несколько дней стать полноправными студентами университета, посещая лекции и практические занятия. Такой опыт поможет школьникам определиться с будущей профессией и получить представление о различных инженерных специальностях", – отмечают в центре профориентации и довузовской подготовки АлтГТУ.На практических занятиях ребята будут:
- готовить лимонады;
- учиться определять качество продуктов питания;
- оказывать первую медицинскую помощь;
- участвовать в лабораторных работах по физике, химии, деловых играх.
Также на эти четыре дня запланированы экскурсии в музей, библиотеку, военный учебный центр, лаборатории инжинирингового центра "ХимБиоМаш", участие в концерте творческих коллективов вуза и посещение мюзикла "Ползуновъ" в Алтайском государственном музыкальном театре.
По вечерам ребята будут посещать тренировки спортивных инструкторов в манеже и бассейне "Олимпийский".
Проживать старшеклассники будут в одном из общежитий гостиничного типа студенческого городка АлтГТУ.
О чем расскажут приглашенные эксперты?
Создатель крупного регионального модного бренда Stefan* Степан Карасев поделится опытом создания бизнеса.
Специалист центра занятости Барнаула Елена Щербак поведает об имеющихся вакансиях на промышленных предприятиях.
Эксперт проектного офиса управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Татьяна Соболева расскажет о проектах Росмолодежи.
Проект реализуют при грантовой поддержке Росмолодежи.
*Stefan ("Стефан")
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