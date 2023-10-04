"Инженерные каникулы". Школьники Алтайского края проведут четыре дня в АлтГТУ

Став на несколько дней полноправными студентами университета, ребята узнают о различных технических специальностях

04 октября 2023, 15:00, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Полсотни учеников старших классов из Рубцовска, Бийска, Павловска, Ребрихи, Шипуново, Тальменки, Топчихи, Алейска, Локтевского, Змеиногорского и Алтайского районов проведут свои школьные каникулы в АлтГТУ. Они посетят четырехдневный образовательный интенсив, организованный командой проекта научно-технологической смены для старшеклассников "Инженерные каникулы" в составе ведущих преподавателей вуза и приглашенных экспертов в сфере предпринимательства и управления.

Что интересного будет на интенсиве?

Школьники погрузятся в атмосферу студенчества и познакомятся с различными инженерными специальностями.

"Старшеклассники смогут на несколько дней стать полноправными студентами университета, посещая лекции и практические занятия. Такой опыт поможет школьникам определиться с будущей профессией и получить представление о различных инженерных специальностях", – отмечают в центре профориентации и довузовской подготовки АлтГТУ.На практических занятиях ребята будут:

готовить лимонады;

учиться определять качество продуктов питания;

оказывать первую медицинскую помощь;

участвовать в лабораторных работах по физике, химии, деловых играх.

Также на эти четыре дня запланированы экскурсии в музей, библиотеку, военный учебный центр, лаборатории инжинирингового центра "ХимБиоМаш", участие в концерте творческих коллективов вуза и посещение мюзикла "Ползуновъ" в Алтайском государственном музыкальном театре.

По вечерам ребята будут посещать тренировки спортивных инструкторов в манеже и бассейне "Олимпийский".

Проживать старшеклассники будут в одном из общежитий гостиничного типа студенческого городка АлтГТУ.

О чем расскажут приглашенные эксперты?

Создатель крупного регионального модного бренда Stefan* Степан Карасев поделится опытом создания бизнеса.

Специалист центра занятости Барнаула Елена Щербак поведает об имеющихся вакансиях на промышленных предприятиях.

Эксперт проектного офиса управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Татьяна Соболева расскажет о проектах Росмолодежи.

Проект реализуют при грантовой поддержке Росмолодежи.

*Stefan ("Стефан")