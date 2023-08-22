Баста, Лепс и Лазарев. Какие звёзды приедут в Барнаул с концертами этой осенью

Amic.ru собрал самых звёздных артистов, которые приедут с концертами в Барнаул за три осенних месяца

22 августа 2023, 08:01, Антон Дегтярев

Концерт Григория Лепса в Барнауле/ Фото: amic.ru

Осень традиционно — время депрессии, холодов и скучных рабочих будней. Но эту скуку можно будет развеять яркими концертами, которых осенью традиционно много. В этом году Барнаул посетит много звёзд. Причем музыкальных событий хватит так и для молодёжной, так и для более взрослой аудитории. Amic.ru собрал главные звёздные выступления этой осени в краевой столице.

Сентябрь

Группа "Бумер" — 7 сентября

Шансон-группа "Бумер" выступит в ресторане "Барнаул" 7 сентября в 20:00. Она сыграет хиты "Не плачь", "Москва-Магадан", " Не люби её", "Караван" и многие другие. Билеты стоят от 1,2 тысячи рублей.

Константин Кулясов (АнимациЯ) — 13 сентября

13 сентября в 20:00 в Hairy Lemon Pub состоится концерт лидера группы "АнимациЯ" Константином Кулясовым и рок баянистов Рушаном Аюповым. Они сыграют для пришедших полтора десятка хитов и новые песни. Билеты стоят от 1,5 тысяч рублей.

Fizica — 14 сентября

На следующий день после Кулясова в баре "Перелётный кабан" (Взлётная, 2е) выступит поп-артист Fizica. Он даст концерт в поддержку своего нового альбома "Бывшие". Билет стоит от 990 рублей.

GSPD — 17 сентября

17 сентября в Барнаул приедет рейв-исполнитель GSPD. Он исполнит треки с двух недавно вышедших альбомов — "Спорт режим: Красный свет" и "Спорт режим: Зелёный свет". Будут и старые хиты. GSPD споёт в клубе "Фараон" на пр. Ленина, 154А. Концерт состоится в 20:00. Цена билетов начинается от тысячи рублей.

Иеромонах Фотий — 25 сентября

Любители духовной музыки смогут 25 сентября сходить на концерт звезды шоу "Голос" Иеромонаха Фотия, который выступит в ДК Мотоостроителей в 19:00. Билеты стоят от 1,4 тысячи рублей.

Pyrokinesis — 26 сентября

Репер Pyrokinesis выступит в Барнауле 26 сентября в клубе "Фараон" в 19:00. Там он сыграет свои лучшие песни. Цена билетов начинается от 1,7 тысячи рублей.

Фото: unsplash.com

"Йорш" — 26 сентября

Любители панка смогут сходить на концерт группы "Йорш". Она презентует альбом "Счастье, ч.1". Концерт пройдёт в баре "Перелётный кабан" (Взлётная, 2е) в 19:00. Билеты стоят от 1,2 тысячи рублей.

Ислам Итляшев — 27 сентября

Самый прослушиваемый артист на YouTube в России в 2022 году Ислам Итляшев приедет в Барнаул 27 сентября. Исполнитель песен в жанрах поп и шансон споёт свои песни в клубе "Опера" в 18:00.

"Танцы минус" — 29 сентября

Этой осенью впервые в Барнауле выступит группа "Танцы минус". Концерт состоится в клубе "Фараон" в 19:00. В программу войдут песни из последних релизов группы "С5етель" и "Круги", музыканты сыграют и хиты "Половинка", "Город" и "Цветут цветы". Билеты стоят от полутора тысяч рублей.

HammAli & Navai — 23 сентября

В рамках Большого юбилейного тура хип-хоп группа HammAli & Navai заедет в Барнаул и проведёт концерт на "Титов Арене" 23 сентября в 19:00. Они сыграют песни "Пустите меня на танцпол", "Без тебя я не я", "Девочка-война" и другие хиты. Чтобы посмотреть на них, придётся потратить на билет 1,5 тысячи рублей.

Soprano Турецкого — 27 сентября

27 сентября в Барнауле на сцене Театра драмы им. Шукшина выступит Soprano Турецкого. Группа представит новую концертную программу в рамках юбилейного тура к 15-летию коллектива. Soprano Турецкого сыграет мировую классику, мировые хиты, баллады, фолк, рок, джаз-композиции и другую музыку. Билеты стоят от полутора тысяч рублей.

Кай Метов — 27 сентября

Эстрадный артист Кай Метов выступит в барнаульском ДК "Моторостроителей" с концертом 27 сентября в 19:00. Он будет посвящен юбилею песни Position № 2. На концерте прозвучит она, а также хиты "Вспомни меня", "Роза чайная", "Где-то далеко идут дожди", "Тебя со мною рядом нет", "Мама, я хочу быть пионером" и многие другие. За билет придётся отдать около тысячи рублей.

Григорий Лепс — 30 сентября

В последний день сентября в Барнауле на "Титов Арене" выступит популярный артист эстрады Григорий Лепс. Концерт пройдёт в 19:00. На нём любители Лепса смогут услышать песни "Рюмка водки на столе", "Уходи красиво", "Я тебя не люблю", "Самый лучший день" и другие хиты. Билеты стоят от двух тысяч рублей.

Концерт/ Фото: unsplash.com

Октябрь

"Перемотка" — 1 октября

Октябрь начнётся с выступления екатеринбургской пост-панк группы "Перемотка". Они сыграют в баре Hairly Lemon на ул.Лазурная, 13 в 20:00. Группа сыграет новые и старые композиции. Билет стоит тысячу рублей.

"Молодость внутри" — 2 октября

2 октября в баре "Перелётный кабан" (Взлётная, 2е) в 19:00 выступит репер "Молодость внутри". Он приедет в Барнаул в рамках так называемого "Посттравматического тура". Билеты стоят от 850 рублей.

Юрий Лоза — 2 октября

Барнаульцы постарше 2 октября смогут сходить на концерт Юрия Лозы, который пройдёт в Музыкальном театре в 19:00. Лоза сыграет свои самые знаменитые сени. Билет стоит от тысячи рублей.

Анастасия Высоцкая — 8 октября

8 октября в ресторане "Барнаул" в 19:00 выступит одна из самых популярных саксофонисток Анастасия Высоцкая, известная под псевдонимом LADYNSAX. В программе будут авторские треки, живое исполнение и общение с залом. Билеты стоят от тысячи рублей.

"Тринадцать карат" — 9 октября

Рэп-группа "Тринадцать карат" в рамках всероссийского тура сыграет концерт в барнаульском клубе "Опера" 9 октября в 19:00. Билеты стоят от 1,3 тысячи рублей. Группа исполнит старые и новые песни.

"Баста" — 13 октября

Масштабным обещает быть выступление Басты на "Титов-Арене". Оно состоится 13 октября в 19:00. Исполнитель сыграет свои хиты Моя игра", "Урбан", "Чистый кайф", "Сансара" и так далее. Стоимость билетов начинается от 1,5 тысяч рублей.

Рой Янг — 14 октября

Любители джаза и блюза смогут 14 октября в живую послушать выступление легенды джаз-блюз-соул музыки Роя Янга. Он сыграет и споёт хиты мировой музыки от от The Beatles до Боба Марли. Концерт пройдёт в баре "Улисс" (ул. Шумакова, 23А) в 19:00, за билет придется заплатить 950 рублей.

NЮ. Юрий Николаенко — 15 октября

На "Титов Арене" выступит и группа "NЮ. Юрий Николаенко". Николенко — звезда сериала "Улица" и второго сезона шоу "Песни" на ТНТ, автор хитов "Веснушки", "Рассвет", "Это больно" и других. Концерт пройдёт 15 октября в 20:00. Цена билетов начинается от 2,2 тысячи рублей.

Фото: unsplash.com

"Канги" — 15 октября

В один день с Юрием Николаенко в клубе "Опера" в 19:00 выступит репер "Канги". Он сыграет свои главные песни. Билет можно купить по цене от 900 рублей.

"Северный флот" — 18 октября

Группа "Северный флот", собранная из бывших участников "Короля и Шута", выступит с концертом, посвящённым "КиШу" и Михаилу Горшенёву. Прозвучат избранные хиты группы и ретроспективная программа — от "Ели мясо мужики" до "Мёртвого анархиста", от "Лесника" до "Проклятого старого дома". Концерт состоится в ДК "Моторостроителей" в 19:00. Билеты стоят от 1,9 тысячи рублей.

Saluki — 20 октября

Молодой исполнитель приедет в Барнаул 20 октября в 20:00. В рамках большого тура он представит свой новый альбом "WILD EA$T". Концерт пройдет в клубе "Фараон" на пр. Ленина, 154а. Билеты сейчас стоят от 1,2 тысячи рублей.

Стас Старовойтов — 23 октября

23 октября на сцене ДК Барнаула (ул. Антона Петрова, 146А) выступит известный стендап-комик Стас Старовойтов. Он представит программу "Равновесие". Билеты на выступление стоят от 1,3 тысячи рублей.

Владимир Ждамиров — 24 октября

Лидер группы "Бутырка", шансонье Владимир Ждамиров выступит в Барнауле с сольным концертом в ресторане "Барнаул" 24 октября в 20:00. Он сыграет хиты "Запахло весной", "Тает снег", "Кольщик", "Аттестат" и другие. Билеты стоят от тысячи рублей.

Milana Star — 27 октября

Любимица интернет-публики Milana Star приедет в Барнаул 27 октября, чтобы спеть свои песни на сцене ДК Моторостроителей в 19:00. Среди них будет и хит "Малявка". Билеты на шоу стоят от 1,2 тысячи рублей.

Сергей Лазарев — 29 октября

Поп-звезда Сергей Лазарев выступит в ДК Моторостроителей 29 октября в 19:00 с новым концертным шоу "Я не боюсь". Для зрителей обещают подготовить масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, красочные костюмы и спецэффекты. В анонсе сказано, что новое шоу превзошло по масштабу нашумевший N Tour. Билеты на шоу стоят от двух тысяч рублей.

Марина Бриз — 31 октября

В последний день октября в ДК Моторостроителей выступит эстрадная певица Марина Бриз. Она споёт хиты "Не трогай меня", "Лютики-ромашки", "Абонент счастлив", "Чернила" и другие. Концерт состоится в 19:00. Билет стоит от тысяч рублей.

Концерт/ Фото:unsplash.com

Ноябрь

"Сруб" — 1 ноября

Ноябрь начнётся с выступления пост-панк группы "Сруб". Она сыграет концерт в рамках юбилейного тура в честь 10-летия группы. Состоится мероприятие на сцене Hairy Lemon Pub в 19:00. Пришедшие услышат новые и старые песни. Билет стоит 1,3 тысячи рублей.

Михаил Бублик — 2 ноября

Любители шансона и эстрады в ноябре смогут сходить на концерт Михаила Булика, который пройдёт 2 ноября в Театре Драмы им. Шукшина в 19:00. Он выступит с концертной программой "Иду за тобой", которая включает материал последнего альбома "Маяк", старые хиты и новые песни. Билеты стоят от полутора тысяч рублей.

"Канцлер Ги" — 4 ноября

Канцлер Ги — это российский исполнитель в жанрах фолк-рок, арт-рок, джаз, блюз, арт-фолк, нео-фолк и лидер коллектива "Bregan D’Ert". Она сыграет свои лучшие песни в Art'A PUB (Социалистический пр-кт, 23) в 19:00. Билет на концерт стоит 900 рублей.

ЛСП — 9 ноября

9 ноября в Барнаул заглянет в группа ЛСП в обновлённом составе с программой " U*P*". Концерт пройдёт в клубе "Фараон" в 19:00. Билет стоит от 1,7 тысячи рублей.

Ирина Вальтер — 12 ноября

Шансон-певица Ирина Вальтер выступит в ДК Сибэнергомаш 12 ноября в 18:00. Она исполнит хиты "Небо", "Летать", "Не для тебя", "Дымом лечилась" и так далее. Билет стоит от 900 рублей.

Pussykiller — 19 ноября

19 ноября в Барнаул в рамках большого тура приедет и хип-хоп исполнитель Pussykiller. Концерт пройдёт в новом заведении на месте бывшего клуба Che Guevara (на Пролетарской, 124) в 19:00. Билеты стоят от 1,2 тысячи рублей.

Юлия Савичева — 23 ноября

Звезда "нулевых" Юлия Савичева приедет в Барнаул 23 ноября с концертной программой "Стихия". Девушка исполнит хиты "Высоко", "Привет", "Как твои дела?", "Москва-Владивосток", а также новые песни на сцене "ДК Моторостроителей" в 19:00. Билеты стоят от полутора тысяч рублей.

ЛЮБЭ — 24 ноября

Любители группы ЛЮБЭ смогут увидеть коллектив в живую на сцене ДК Моторостроителей 24 ноября в 19:00. Группа сыграет свои главные хиты. Билет стоит от двух тысяч рублей.

Группа REFLEX — 26 ноября

Ещё одна звезда "нулевых" Ирина Нельсон выступит на сцене ДК Моторостроителей 26 ноября. С группой REFLEX она споёт хиты "Сойти с ума", "НонСтоп", "Люблю", "Танцы", "Потому что не было тебя", "Первый раз" и другие песни. Билет стоит от 1,2 тысячи рублей.

Anna Asti — 27 ноября

В конце ноября барнаульцев будет согревать своими песнями поп-певица Anna Asti. Она выступит с новой шоу-программой "Феникс" в Титов-Арене в 19:00. Билеты стоят от 2,5 тысячи рублей.