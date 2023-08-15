SHAMAN даст концерты в Барнауле и Бийске
Исполнитель запланировал тур под названием "Я русский"
15 августа 2023, 21:29, ИА Амител
Певец SHAMAN / Фото: скриншот из клипа "Я русский" в YouTube
Популярный певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) приедет с выступлением в города Алтайского края. Афиша предстоящего тура "Я русский" по городам России размещена на официальном сайте артиста.
Согласно ей, 11 декабря исполнитель песни "Я русский" выступит в Бийске. Мероприятие должно пройти во Дворце культуры города. Стоимость билетов стартует от 2 тысяч рублей.
На следующий день SHAMAN даст концерт в Барнауле – он пройдет в ДК Моторостроителей. Цены на билеты также начинаются от 2 тысяч рублей.
22:20:54 15-08-2023
А нерусским можно приходить?
09:26:26 16-08-2023
Гость (22:20:54 15-08-2023) А нерусским можно приходить?... ток в черной кожанке с нашивкой
09:56:17 16-08-2023
А по республике Алтай надо агитировать "Я алтаец". Хорошая межнациональная резня получиться. Крайне наивно думать, что песенки безобидны. Страна у нас многонациональная, и если мы начинаем заигрывать с национальными чувствами отдельных этносов - жди беды.
10:10:09 16-08-2023
Гость (09:56:17 16-08-2023) А по республике Алтай надо агитировать "Я алтаец". Хорошая м... Русскими за рубежом считает представителей всех национальностей, проживающих сейчас на территории России. Никто не будет разбираться - тувинец, алтаец или бурят, скажут просто - откуда ты? из России? Значит русский. И песня Шамана не про этнос, а про мироощущение.
12:41:04 16-08-2023
Гость (10:10:09 16-08-2023) Русскими за рубежом считает представителей всех национальнос... Вот пусть тогда поет для представителей зарубежья, на нерусском. На зарубежном языке Russian еще значит россиянин. Так что они правы. А на русском это не одно и то же. У нас страна многонациональная. Фестиваль вареников значит запрещаем, а ярусских разрешаем.
12:50:07 16-08-2023
Гость (12:41:04 16-08-2023) Вот пусть тогда поет для представителей зарубежья, на нерусс... А чем вам титульная нация не угодила? Человек в своей стране не имеет права назвать себя русским? У тебя что с головой, чудак? Может подлечить тебя? И фестиваль своих галушек себе в одно место пристрой.
10:09:14 16-08-2023
Истинный ариец
10:35:03 16-08-2023
Фото старое, причёску уже сменил.
11:08:08 16-08-2023
МОЛОДЕЦ!!!!УВАЖАЮ!!!!!
11:14:01 16-08-2023
Сделал сотни миллионов на своём "патриотизме". Что называется, "оседлал тему". Теперь всю жизнь будет купаться в деньгах не зная нужды.
11:39:30 16-08-2023
Гость (11:14:01 16-08-2023) Сделал сотни миллионов на своём "патриотизме". Что называетс... А что ты не говоришь про заработки всяких Оксимиронов, Моргенштернов и прочих борисовгребенщиковых, оседлавшим антироссийскую тематику? Или против России зарабатывать по твоему можно?
11:53:54 16-08-2023
Гость (11:39:30 16-08-2023) А что ты не говоришь про заработки всяких Оксимиронов, Морге... Это всё фигляры, клоуны. Как и этот.
12:06:53 16-08-2023
Гость (11:53:54 16-08-2023) Это всё фигляры, клоуны. Как и этот. ... Тогда вопрос: а кто не фигляр?
12:08:37 16-08-2023
Гость (11:39:30 16-08-2023) А что ты не говоришь про заработки всяких Оксимиронов, Морге... Процитируйте мне антироссийкую песню Гребенщикова
12:52:38 16-08-2023
Гость (12:08:37 16-08-2023) Процитируйте мне антироссийкую песню Гребенщикова ... Гребенщиков выразился против страны. Если он называет жителей страны "психически больными ...истами", то это ВРАГ, и его надо искоренить всячески.
13:36:55 16-08-2023
Гость (12:52:38 16-08-2023) Гребенщиков выразился против страны. Если он называет жителе... и как он на этом заработал? Цитирую вас : "борисовгребенщиковых, оседлавшим антироссийскую тематику? Или против России зарабатывать по твоему можно?"
08:23:57 17-08-2023
Гость (11:14:01 16-08-2023) Сделал сотни миллионов на своём "патриотизме". Что называетс... Странно, почему вы до этого не додумались, а теперь завидуете.