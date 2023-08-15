SHAMAN даст концерты в Барнауле и Бийске

Исполнитель запланировал тур под названием "Я русский"

15 августа 2023, 21:29, ИА Амител

Певец SHAMAN / Фото: скриншот из клипа "Я русский" в YouTube

Популярный певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) приедет с выступлением в города Алтайского края. Афиша предстоящего тура "Я русский" по городам России размещена на официальном сайте артиста.

Согласно ей, 11 декабря исполнитель песни "Я русский" выступит в Бийске. Мероприятие должно пройти во Дворце культуры города. Стоимость билетов стартует от 2 тысяч рублей.

На следующий день SHAMAN даст концерт в Барнауле – он пройдет в ДК Моторостроителей. Цены на билеты также начинаются от 2 тысяч рублей.