Баста, стендап, планетарий. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Интересные мероприятия ждут барнаульцев каждый день

13 мая 2025, 11:30, ИА Амител

Концерт/ Фото: amic.ru

Майские праздники закончились, однако это не повод унывать – на этой неделе запланирован ряд мероприятий, где можно отвлечься от тяжести рабочих будней. Amic.ru сделал для барнаульцев подборку событий, которые состоятся в ближайшие дни.

13 мая

Концерт Басты (12+)

Василий Вакуленко, он же Баста – один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Его песни, начиная с самых первых альбомов, для многих явились путеводителем и поддержкой в жизни. Также он снимает кино, ведет программы, проводит шоу с профессиональными боксерскими поединками, радуется сам и радует неравнодушного зрителя. Без сомнения, Баста – это эпоха. Пожалуй, нет ни одного артиста в русском хип-хопе, кто бы ни пробовал равняться на него. Но он давно уже вышел за рамки какого-либо направления. По-настоящему народный артист, человек.

Время: 13 мая 20:00

Место: "Титов-Арена", пр. Социалистический, 93

Стоимость: 5900–10000 рублей

14 мая

Пластический спектакль "Стремящаяся к свету" (0+)

Fashion-спектакль "Стремящаяся к свету", посвященный 25-летию коллектива театра моды и пластики "Ан Дэор". Постановка – не просто показ мод, а глубокая и вдохновляющая история о поиске света в каждом из нас. В основе сюжета лежит идея о том, что у каждого человека есть душа, которая стремится к свету, к чему-то прекрасному и истинному. Главная задача – найти этот свет, раскрыть его в себе и не потерять на жизненном пути.

Время: 14 мая 18:00

Место: Концертный зал "Сибирь", пр. Ленина, 7

Стоимость: 500–600 рублей

15 мая

Концерт "Любимые мелодии кино!" (6+)

В программе концерта Алтайского государственного оркестра русских народных инструментов "Сибирь" зрители услышат мелодии из известных кинофильмов "Мой ласковый и нежный зверь", "Между небом и землей", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Служебный роман", "Ирония судьбы"... и это не весь список.

Время: 15 мая 18:30

Место: концертный зал "Сибирь", пр. Ленина, 7

Стоимость: 600–800 рублей

16 мая

Большой Stand Up в Крепостном театре (18+)

Шесть стендаперов Барнаула выйдут на одну сцену, чтобы устроить вам вечер смеха. Ожидайте фирменный абсурд, убийственную самоиронию, острые провокации и жизненные зарисовки. Только проверенные шутки, которые вы не услышите в интернете, искренние истории из жизни и неожиданные повороты.

Время: 16 мая 20:00

Место: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

Стоимость: 500 рублей

17 мая

Представление в планетарии "Далекие миры. Другая жизнь?" (12+)

Одни ли мы во Вселенной? Тысячелетиями наши предки смотрели на звезды, задаваясь вопросами о происхождении и природе мира. Сегодня мы по-прежнему задаем эти вопросы, зная, что Вселенная – безграничное пространство, наполненное миллиардами звезд и планет, но Земля – единственное известное нам обитаемое место. Исследуйте этот древний вопрос о жизни во Вселенной в полнометражном фильме "Далекие миры. Другая жизнь?".

Время: 17 мая 15:00

Место: Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

Стоимость: 220 рублей (общий), 184 рубля (для обучающихся)

18 мая

Музыкальный спектакль "Бременские музыканты" (6+)

О духе свободы в спектакле говорит все – костюмы в стиле рок-н-ролла, драйвовые танцы, обилие света, красивейшие декорации с множеством отсылок к образам, созданным в треках легендарной "Ливерпульской четверки". "Бременские музыканты" МТА придутся по вкусу не только маленьким зрителям, не меньшее удовольствие получат их родители, бабушки и дедушки. Легендарная музыкальная история создана для всех.