Бастрыкин потребовал доклад после жалобы барнаульцев, не дождавшихся капремонта дома
Алтайское управление СК уже проводит проверку
13 апреля 2024, 09:00, ИА Амител
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по обращению жителей Барнаула о нарушении их прав, сообщили в СКР.
Поводом для этого стала жалоба горожан на нецелевое расходование 2,5 млн рублей, предназначенных на капремонт дома на ул. Малахова, 101, в 2017-2018 годах. Люди утверждают, что подавали заявления в контролирующие и правоохранительные органы, но результата это не принесло. Задолженность ТСЖ тем временем растет, а дом нуждается в ремонте.
Жильцы попросили вмешаться в ситуацию Бастрыкина.
"В следственном управлении СК России по Алтайскому краю по данному факту организована процессуальная проверка. Глава СКР поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе проверки и по озвученным доводам заявителей", – рассказали в ведомстве.
12:28:03 13-04-2024
В РФ 89 регионов. Не сильно деда загрузили?
14:56:05 13-04-2024
Гость (12:28:03 13-04-2024) В РФ 89 регионов. Не сильно деда загрузили?... Если от местных внятного ответа не дождаться или отписки получаешь, то и к Путину начнешь обращаться.
13:45:57 13-04-2024
Шумакова 60. Тоже нуждается в капремонте. Не было лет 20 наверное
19:17:05 13-04-2024
Анатолий (13:45:57 13-04-2024) Шумакова 60. Тоже нуждается в капремонте. Не было лет 20 нав... Анатолий, а вы сюда пишете чтобы что? Чтобы редакция пришла в ваш дом и ремонт сделала? Чтобы сделать кап.ремонт надо: 1. Узнать в УК сколько на спец.счёте вашего дома накоплено денег, 2. Собрать собрание собственников жилья и решить что вы хотите сделать, 3. Проголосовать "за" ремонт. Если наберётся 70% голосов собственников, собрать Протоколы и отнести их в УК и Региональный оператор, 4. Сделать техническую экспертизу вашего объекта(а это платно - собрать деньги с жильцов). 5. Отнести эту Экспертизу в УК и Рег.оператор. И ещё будет 6, 7, 8...т.е. этим надо заниматься самим жильцам, а не сидеть на одном месте ровно, писать на сайты, ждать, что кто - то придёт и будет вам делать
11:25:26 15-04-2024
Гость (19:17:05 13-04-2024) Анатолий, а вы сюда пишете чтобы что? Чтобы редакция пр... А еще надо повысит сумму взноса на капремонт. Если 5-ти этажка, до до 18 рублей с м2.
17:17:38 14-04-2024
Видимо следственному комитету заняться нечем в рамках своей компетенции, если Бастрыкин полез в сферу ЖКХ. Или это очередные громкие слова и дешёвый пиар.