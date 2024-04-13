Бастрыкин потребовал доклад после жалобы барнаульцев, не дождавшихся капремонта дома

Алтайское управление СК уже проводит проверку

13 апреля 2024, 09:00, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по обращению жителей Барнаула о нарушении их прав, сообщили в СКР.

Поводом для этого стала жалоба горожан на нецелевое расходование 2,5 млн рублей, предназначенных на капремонт дома на ул. Малахова, 101, в 2017-2018 годах. Люди утверждают, что подавали заявления в контролирующие и правоохранительные органы, но результата это не принесло. Задолженность ТСЖ тем временем растет, а дом нуждается в ремонте.

Жильцы попросили вмешаться в ситуацию Бастрыкина.