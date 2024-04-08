Бастрыкину доложат о больном ребенке из Барнаула, которому отказывают в инвалидности

К председателю СКР с просьбой разобраться в проблеме обратилась мать полуторагодовалого мальчика

08 апреля 2024, 16:40, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав ребенка в Барнауле, сообщили в ведомстве.

Поводом для поручения стало обращение жительницы города. Женщина пожаловалась в приемную Бастрыкина из-за длительного отказа в признании инвалидом ее полуторагодовалого сына, страдающего рядом заболеваний.

"В результате ребенок не может получить необходимое лечение, лекарственные препараты и медицинские изделия", – подчеркнули в Следкоме.

Алтайское управление СК уже проводит проверку. О промежуточных результатах и принятом по ее итогам решении доложат главе федерального ведомства.