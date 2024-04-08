Бастрыкину доложат о больном ребенке из Барнаула, которому отказывают в инвалидности
К председателю СКР с просьбой разобраться в проблеме обратилась мать полуторагодовалого мальчика
08 апреля 2024, 16:40, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав ребенка в Барнауле, сообщили в ведомстве.
Поводом для поручения стало обращение жительницы города. Женщина пожаловалась в приемную Бастрыкина из-за длительного отказа в признании инвалидом ее полуторагодовалого сына, страдающего рядом заболеваний.
"В результате ребенок не может получить необходимое лечение, лекарственные препараты и медицинские изделия", – подчеркнули в Следкоме.
Алтайское управление СК уже проводит проверку. О промежуточных результатах и принятом по ее итогам решении доложат главе федерального ведомства.
20:46:58 08-04-2024
А без него на местах следователи не хотят работать?