Бастрыкин изучит обстоятельства нападения на школьника в Барнауле

Глава СК РФ запросил соответствующий доклад

08 февраля 2025, 19:00, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: vk.com/sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах нападения на школьника в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"В медиапространстве сообщается, что в Барнауле двое несовершеннолетних избили школьника, а также отобрали у него имущество. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело – "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия".

Председатель СК России, в свою очередь, поручил руководителю следственного управления региона доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

Напомним, драка произошла 6 февраля в поселке Южном в Барнауле. Первоначально в родительских чатах распространялась информация, что двое подростков в масках требовали у девятиклассника деньги и телефон, а затем избили его. Однако позже выяснилось, что подростки могли заступиться за девушку, которую обидел пострадавший.

По данным полиции, участники драки обучаются в разных образовательных учреждениях. Один из нападавших, 16-летний подросток, уже состоит на учете в ПДН.