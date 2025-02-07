В Барнауле школьники сломали сверстнику нос во время драки

Вероятно, подростки заступились за девушку

07 февраля 2025, 22:30, ИА Амител

Кулак / unsplash.com / Anastasiya Badun

В поселке Южном в Барнауле между школьниками произошла драка. Как пишет Telegram-канал "В курсе 22", один из них оказался в больнице с сотрясением мозга и переломом носа. Правоохранительные органы уже проводят проверку, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Конфликт разгорелся 6 февраля в обеденное время за пределами школы. Первоначально в родительских чатах распространялась информация, что двое подростков в масках требовали у девятиклассника деньги и телефон, а затем избили его. Однако позже выяснилось, что подростки могли заступиться за девушку, которую обидел пострадавший.

По данным полиции, участники драки обучаются в разных образовательных учреждениях. Один из нападавших, 16-летний подросток, уже состоит на учете в ПДН.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия, прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике подростковых преступлений