Бастрыкин контролирует проверку по факту жалоб бийских инвалидов
Согласно информации СМИ, в одной из организаций для детей и инвалидов Бийска отсутствует пандус. Это препятствует беспроблемному посещению
23 мая 2023, 08:50, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку из-за информации об отсутствии безбарьерной среды в здании, где находятся организации для детей и инвалидов, в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.
Согласно информации СМИ, в одной из организаций для детей и инвалидов Бийска отсутствует пандус. Это препятствует беспроблемному посещению. Кроме того, в публикациях утверждается, что обращения в уполномоченные структуры результатов не принесли.
СУ СК России по Алтайскому краю по данному факту организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поставил на контроль её ход.
10:32:38 23-05-2023
А местные власти где? Вы еще проверьте есть туалетная бумага в клозете у них. Позорище.