Бастрыкин контролирует проверку по факту жалоб бийских инвалидов

Согласно информации СМИ, в одной из организаций для детей и инвалидов Бийска отсутствует пандус. Это препятствует беспроблемному посещению

23 мая 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку из-за информации об отсутствии безбарьерной среды в здании, где находятся организации для детей и инвалидов, в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Согласно информации СМИ, в одной из организаций для детей и инвалидов Бийска отсутствует пандус. Это препятствует беспроблемному посещению. Кроме того, в публикациях утверждается, что обращения в уполномоченные структуры результатов не принесли.

СУ СК России по Алтайскому краю по данному факту организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поставил на контроль её ход.